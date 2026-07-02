首爾三大烤肉名店「囕盈豚」將登台　預計8月進駐台北大巨蛋

▲首爾三大烤肉名店「囕盈豚」將登台，暫定8月進駐大巨蛋。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

繼金豬食堂後，首爾三大烤肉名店之一的「囕盈豚」（남영돈）也將被引進台灣，預計下半年進駐台北大巨蛋商場，暫定8月開幕。

「囕盈豚」（남영돈）與「夢炭」、「金豬食堂」並列為首爾三大烤肉名店，是一家擁有30年歷史的炭火烤豬肉店，因BTS、SEVENTEEN等韓星造訪而聲名大噪，招牌是嚴選豬頸肉與豬頰肉，以炭火燻烤鎖住肉汁，餐廳還會附贈5種醬料搭配享用。

囕盈豚已由開展餐飲集團取得代理權，台灣首店預計下半年進駐台北大巨蛋商場，暫定8月開幕，餐廳占地80坪，規劃了90個座位，詳細菜單與價格仍未公開。

▲台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽延到年底。（圖／台北萬豪提供）

另外，台北萬豪酒店的肋眼牛排吃到飽原定6月30日結束，業者宣布延長到12月30日，假日、連續假期不加價，每人1280元+10%。

主餐「爐烤美國肋眼牛排」選用油花豐潤、肉質細嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香與蒜頭低溫爐烤入味，上桌時可依個人口味，搭配以牛大骨、牛碎肉、紅酒慢火熬煮的濃郁肉醬。「美式醬燒BBQ豬肋排」將豬肋排以肯瓊粉與多種西式香料醃製24小時，低溫烘烤2小時後再刷上特製BBQ醬，最後以高溫爐烤鎖住肉汁。