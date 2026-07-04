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手搖飲消暑優惠！CoCo、麻古買1送1　鮮茶道芒果2杯99元

▲▼CoCo。（圖／CoCo提供）

▲CoCo仙草蜜買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲限時優惠，CoCo、麻古茶坊有指定飲品買1送1，再睡5分鐘則是棉被厚奶蓋系列免費升級「芒果奶蓋」；另外，功夫茶「西瓜系列」第2杯半價，鮮茶道有芒果系列任選2杯99元。

▲▼迷客夏攜手日本知名泡芙品牌「beard papa`s」推出全新「香草雲朵季」甜點系飲品 。（圖／記者蕭筠攝）

▲迷客夏「香草雲朵季」推出3款飲品 。（圖／記者蕭筠攝）

●CoCo
CoCo 8月12日前推「4大品項買1送1」，包括西西里手搗檸檬美式、粉角奶茶、仙草蜜、紅柚雙響炮，foodpanda限定。

此外，CoCo本月「2杯99元」回饋活動加入紅柚雙響炮、紅柚香檸美式，另有西西里手搗檸檬美式、粉角奶茶、擂擂穀麥奶茶及茉香凍奶綠，任選2杯只要99元。

●麻古茶坊
麻古茶坊14日前「翡翠柳橙買1送1」，Uber Eats限定。

●再睡5分鐘
再睡5分鐘20日前購買「棉被厚奶蓋系列」，且於社群平台分享指定畫面並出示，即可免費升級芒果奶蓋。

●KUNG FU TEA功夫茶
功夫茶5日前推「西瓜系列任選第2杯半價」，品項有西瓜輕烏龍、西瓜焙烏龍，2杯只要105元；6日至20日加碼「西瓜系列每杯現折10元」。

●迷客夏
迷客夏7日前「香草雲朵拿鐵」單杯折10元；13日至19日購買「醇萃茶」或「醇濃鮮奶茶（L）」指定飲品，免費加料卡士達奶酪1份；8月5日至11日購買香草雲朵季系列任1杯享20元加購「醇萃茶」系列1杯。

●鮮茶道
鮮茶道9月30日前「芒果系列任選2杯99元」，品項包括「四季芒果琉璃凍」、「熱帶光芒三重奏」、「阿里山芒果冰茶」。

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 優惠 買1送1

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