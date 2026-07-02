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皮片鴨＋50多道菜無限供應　桃園喜來登中餐廳吃到飽再度回歸

▲桃園喜來登酒店禧粵樓中餐廳吃到飽活動昨日起再度回歸。（圖／取自桃園喜來登酒店官網）

▲桃園喜來登酒店禧粵樓中餐廳吃到飽活動再度回歸。（圖／取自桃園喜來登酒店官網）

記者黃士原／台北報導

搶攻暑假聚餐商機，桃園喜來登酒店禧粵樓中餐廳吃到飽活動昨日再度回歸，櫻桃片皮鴨、港點與各式粵菜全都能無限續點，總數量超過50道菜，每人1180元+10%，平日、假日皆適用，不限人數及用餐時間。

桃園喜來登酒店禧粵樓中餐廳昨日再度推出吃到飽活動，不管是經典粵式菜、手工港點、海鮮料理與招牌櫻桃片皮鴨，都是現點現做，超過50道料理無限續點，除了有大家熟悉的蘿蔔糕、海鮮腐皮捲、魚子燒賣，還有XO醬滑蛋鮮蚵煲、海皇龍膽石斑球、金蒜絲蒸扇貝等，開胃冷菜還有花雕鮑魚。

禧粵樓吃到飽活動昨天（7/1）登場，成人（13歲以上）1180元+10%，兒童（7-12歲）590元+10%，幼童（3-6歲）300元+10%，平日、假日皆適用，不限人數及用餐時間。

▲桃園大溪威斯汀中餐廳港點吃到飽延至9/30。（圖／取自桃園大溪笠復威斯汀度假酒店臉書）

另外，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店儷軒中餐廳的午間港點吃到飽活動，原本預計6月30日結束，不過業者日前宣布延長到9月30日，餐費一樣是成人1180元+10%、小孩599元+10%，超過30道菜色全都可以無限續點。

儷軒中餐廳午間港點吃到飽專案，除了燒賣、叉燒粉腸、鹹水餃、流沙包等港點外，還有港式燒鴨、蜜汁叉燒、玫瑰油雞、乾炒牛河、皮蛋瘦肉粥、金沙豆腐、翡翠海鮮羹等菜色，超過30道菜色全都可以無限續點。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 港點吃到到 中餐吃到飽

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