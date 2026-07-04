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暑假玩台中推薦！餵馬半日遊、海洋館看擬態大師　免費戲水區開放

▲中科公園戲水區、后里馬場、台中海洋館特展、臺中市纖維工藝博物館、park2草悟廣場。（圖／台中市觀旅局提供）

▲中科公園戲水區今（4日）起對外開放。（圖／台中市觀旅局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

日頭赤炎炎，中科公園戲水區於今（4日）起對外開放。同時，台中市觀旅局推薦暑假適合親子、情侶出遊的景點，包括推出680元親子半日遊優惠的后里馬場、去年開幕的台中海洋館，以及8月登場的PARK2草悟廣場夏祭活動。

后里馬場暑假推出「FUN暑假！親子半日遊」專案，每人680元即可體驗馬戲秀、馬廄導覽及近距離餵馬，一次感受馬場特色活動。

▲中科公園戲水區、后里馬場、台中海洋館特展、臺中市纖維工藝博物館、park2草悟廣場。（圖／台中市觀旅局提供）

▲台中海洋館則推出「海洋幻術師：擬態與偽裝大師」特展。

位於梧棲的台中海洋館，則推出「海洋幻術師：擬態與偽裝大師」特展，介紹海洋生物如何利用保護色與擬態躲避天敵，館內也安排免費「海洋捉迷藏」科教導覽。

▲中科公園戲水區、后里馬場、台中海洋館特展、臺中市纖維工藝博物館、park2草悟廣場。（圖／台中市觀旅局提供）

▲PARK2草悟廣場將參與「勤美草悟夏祭」，以「BOOM ART！藝術不設限」為主題，打造夏日街區藝術慶典。

市區方面，PARK2草悟廣場今年將參與「勤美草悟夏祭」，以「BOOM ART！藝術不設限」為主題，活動將於8月14日至30日展開，串聯勤美術館、勤美誠品綠園道、金典綠園道商場及PARK2草悟廣場，打造夏日街區藝術慶典。

▲台中PARK2草悟廣場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台中PARK2草悟廣場。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，鄰近潭雅神綠園道的中科公園戲水區，將於今（4日）起免費開放，預計成為孩童戲水的熱門去處。

配合暑假，「台中海洋觀光季」也將舉辦系列活動，包括7月18日至19日在大安媽祖文化園區南園沙灘舉行的「大安浪花盃沙灘排球賽」，以及8月15日至16日在MITSUI OUTLET PARK台中港登場的「濱海搖滾音樂祭」。

▲中科公園戲水區、后里馬場、台中海洋館特展、臺中市纖維工藝博物館、park2草悟廣場。（圖／台中市觀旅局提供）

▲台中市纖維工藝博物館。

喜歡藝文展覽的民眾，也可安排前往台中市纖維工藝博物館，除了常設展介紹台灣原住民、漢民族及中國西南少數民族織品文化外，7月31日前還能參觀以永續及再生為主題的「另一種採集思考」特展。

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