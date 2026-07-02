ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

苗栗「通霄沙雕藝術節」7/4登場　16件作品免費看還能逛市集

▲2026通霄沙雕藝術節7月4日至9月6日在通霄海水浴場登場。（圖／翻攝自Facebook／通霄沙雕藝術節）

▲2026通霄沙雕藝術節7月4日至9月6日在通霄海水浴場登場。（圖／翻攝自Facebook／通霄沙雕藝術節）

記者彭懷玉／綜合報導

苗栗「2026通霄沙雕藝術節」將於7月4日至9月6日在通霄海水浴場登場，今年一共展出16座沙雕作品，同時還有大型沙雕藝術創作、音樂演出與特色市集，65天開放民眾免費參觀。海水浴場交通便利，下了火車後步行10分鐘即達，輕鬆感受沙與海交織的夏日魅力。

▲2026通霄沙雕藝術節7月4日至9月6日在通霄海水浴場登場。（圖／翻攝自Facebook／通霄沙雕藝術節）

▲主雕《世界之心》。（圖／翻攝自Facebook／通霄沙雕藝術節）

通霄沙雕藝術節今年邁向第三屆，通霄海水浴場一共展出16座精緻沙雕作品，其中包含主雕《世界之心》，以及《祝福》、《幸福流域》等巨型雕塑，期間每天早上9點開放至晚間9點，「特色市集」同時間開張。

▲2026通霄沙雕藝術節7月4日至9月6日在通霄海水浴場登場。（圖／翻攝自Facebook／通霄沙雕藝術節）

▲沙雕競賽在7月5日至7月9日開跑，民眾可近距離見證作品從無到有的過程。（圖／翻攝自Facebook／通霄沙雕藝術節）

開幕限定的「夕陽微風音樂會」將於7月4日傍晚6點登場，由龍潭愛樂管弦樂團帶來演出，為活動揭開序幕，而亮點之一的「國際沙雕競賽」將於7月5日至7月9日開跑，邀集國內外沙雕藝術家齊聚現場創作競技，讓民眾近距離見證作品從無到有的誕生過程。

▲2026通霄沙雕藝術節7月4日至9月6日在通霄海水浴場登場。（圖／翻攝自Facebook／通霄沙雕藝術節）

▲2026通霄沙雕藝術節16座沙雕位置圖，點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／通霄沙雕藝術節）

此外，「沙雕創作表演」邀請沙雕師方智達、陳坤田、松木由子等藝術家，於指定周末進行現場創作，分別於7月17日至7月19日、7月24日至7月26日、7月31日至8月2日登場，讓遊客就近欣賞職人技藝。

為提升參觀便利性，主辦單位今年新增第二停車場，增加停車空間，同時也呼籲民眾優先搭乘大眾運輸，可搭乘台鐵海線至通霄火車站，步行約10分鐘即可抵達會場，減少交通壅塞與等候時間。

關鍵字： 苗栗旅遊 2026通霄沙雕藝術節 通霄海水浴場 親子旅遊 暑假景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【警界內鬼】雙北警涉洩密詐團！　刑事局2警官、大安分局小隊長各20萬交保

推薦閱讀

桃園喜來登中餐廳吃到飽再度回歸

桃園喜來登中餐廳吃到飽再度回歸

苗栗通霄「16座大型沙雕」免費看

苗栗通霄「16座大型沙雕」免費看

宜蘭童玩節7／4登場　14米高神木水道曝光

宜蘭童玩節7／4登場　14米高神木水道曝光

宜蘭員山免擠人野溪秘境！隱身產業道路

宜蘭員山免擠人野溪秘境！隱身產業道路

宇都宮車站「香菜燒餃子」顛覆傳統！

宇都宮車站「香菜燒餃子」顛覆傳統！

北市全新親水樂園開玩　7/4只要100元

北市全新親水樂園開玩　7/4只要100元

壽星4人同行吃歐風館最低72折

壽星4人同行吃歐風館最低72折

馬來西亞果凍海迎海龜季　玩法全公開

馬來西亞果凍海迎海龜季　玩法全公開

公館客製化割包！五種肥瘦比例任選

公館客製化割包！五種肥瘦比例任選

肯亞拒台灣護照入境？外交部：未接獲案例

肯亞拒台灣護照入境？外交部：未接獲案例

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

大溪5千坪親子農園、賞紫薇花全免費

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

黃仁勳來台必吃「花娘小館」再拓點

最難訂Buffet「島語」2人免費吃

台北雙連60年老店「燕山湯圓」歇業

探索廚房海鮮季登場不加價

CoCo珍奶、咖啡明天買1送1　鮮茶道芒果新品2杯99元

三鶯線今通車「吃＋玩」攻略

北市全新親水樂園開玩　7/4只要100元

台北「樂高夏日遊樂場」3關卡免費玩

熱門行程

最新新聞更多

桃園喜來登中餐廳吃到飽再度回歸

苗栗通霄「16座大型沙雕」免費看

宜蘭童玩節7／4登場　14米高神木水道曝光

宜蘭員山免擠人野溪秘境！隱身產業道路

宇都宮車站「香菜燒餃子」顛覆傳統！

北市全新親水樂園開玩　7/4只要100元

壽星4人同行吃歐風館最低72折

馬來西亞果凍海迎海龜季　玩法全公開

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366