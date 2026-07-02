苗栗「通霄沙雕藝術節」7/4登場　16件作品免費看還能逛市集

▲2026通霄沙雕藝術節7月4日至9月6日在通霄海水浴場登場。（圖／翻攝自Facebook／通霄沙雕藝術節）



記者彭懷玉／綜合報導

苗栗「2026通霄沙雕藝術節」將於7月4日至9月6日在通霄海水浴場登場，今年一共展出16座沙雕作品，同時還有大型沙雕藝術創作、音樂演出與特色市集，65天開放民眾免費參觀。海水浴場交通便利，下了火車後步行10分鐘即達，輕鬆感受沙與海交織的夏日魅力。

▲主雕《世界之心》。（圖／翻攝自Facebook／通霄沙雕藝術節）



通霄沙雕藝術節今年邁向第三屆，通霄海水浴場一共展出16座精緻沙雕作品，其中包含主雕《世界之心》，以及《祝福》、《幸福流域》等巨型雕塑，期間每天早上9點開放至晚間9點，「特色市集」同時間開張。

▲沙雕競賽在7月5日至7月9日開跑，民眾可近距離見證作品從無到有的過程。（圖／翻攝自Facebook／通霄沙雕藝術節）



開幕限定的「夕陽微風音樂會」將於7月4日傍晚6點登場，由龍潭愛樂管弦樂團帶來演出，為活動揭開序幕，而亮點之一的「國際沙雕競賽」將於7月5日至7月9日開跑，邀集國內外沙雕藝術家齊聚現場創作競技，讓民眾近距離見證作品從無到有的誕生過程。

▲2026通霄沙雕藝術節16座沙雕位置圖，點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／通霄沙雕藝術節）



此外，「沙雕創作表演」邀請沙雕師方智達、陳坤田、松木由子等藝術家，於指定周末進行現場創作，分別於7月17日至7月19日、7月24日至7月26日、7月31日至8月2日登場，讓遊客就近欣賞職人技藝。

為提升參觀便利性，主辦單位今年新增第二停車場，增加停車空間，同時也呼籲民眾優先搭乘大眾運輸，可搭乘台鐵海線至通霄火車站，步行約10分鐘即可抵達會場，減少交通壅塞與等候時間。