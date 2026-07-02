北市全新「親水樂園」開放！爽玩滑水道、漂漂河　7/4全票100元

▲自來水園區親水樂園昨（1日）正式開放。（圖／翻攝自Facebook／自來水園區）



記者彭懷玉／台北報導

台北市公館商圈自來水園區全新「親水樂園」昨（1日）正式開放，比既有的水鄉庭園戲水區多了螺旋滑水道、漂漂河及親子戲水池等，讓大小朋友盡情消暑。緊接著7月4日「2026台北親水節」登場，當天親水樂園全票、學生票只要100元，自來水園區更祭出全天免費入園好康。

▲親水樂園設置充氣戲水設施。（圖／翻攝自Facebook／自來水園區）



位於汀州路3段160巷底、量水室廣場旁的親水樂園，每天上午9點開放至下午6點（下午5點停止售票），每周一休園。園區打造烏龜造型螺旋滑水道、海豚彩繪全家福滑水道、漂漂河、親子戲水池，以及水上互動投籃框、充氣戲水設施等，不論親子同樂或想悠閒漂浮消暑，都能找到適合的玩法。

▲▼園區打造烏龜造型螺旋滑水道、海豚彩繪全家福滑水道、漂漂河等設施。（圖／翻攝自Facebook／自來水園區）







票價方面，暑假期間（7月1日至8月31日）平日全票160元、假日180元；學生票平日130元、假日160元；65歲以上長者、孕婦及3歲以上未滿6歲幼童平日80元、假日90元，身心障礙者及1名陪同者免費入場。需留意的是，親水樂園與自來水園區（水鄉庭園）採分開售票，門票無法共用。

▲人氣戲水區「水鄉庭園」已於6月9日開放，夏季票價全票80元、優待票40元。（圖／翻攝自Facebook／自來水園區）



至於自來水園區人氣戲水區「水鄉庭園」已於6月9日開放，夏季票價維持全票80元、優待票40元，同樣每周一休園，若遇連續假期則照常營運。

▲7月4日親水樂園全票、學生票均一價100元、優待票50元，自來水園區全天免費入園。（圖／翻攝自Facebook／自來水園區）



迎接7月4日親水節開幕，園區加碼推出一日限定優惠，親水樂園全票、學生票均一價100元、優待票50元，自來水園區全天免費入園。當天還規劃開幕園遊會、美食市集及舞台表演，預料將吸引不少親子家庭前往戲水消暑。