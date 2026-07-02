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壽星4人同行吃歐風館最低72折　大倉久和14周年慶8月登場

▲大倉久和大飯店歐風館自助餐廳。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲大倉久和大飯店歐風館自助餐廳。（圖／大倉久和大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

大倉久和大飯店歡慶開幕14周年，8月推出一系列的住房、餐飲優惠，像是8月壽星4人以上同行前往歐風館自助餐廳用餐，即可享86折優惠，若是當天生日，最高打72折。

歡慶開幕14周年，大倉久和大飯店以「14」為主題，將於8月推出一系列優惠，其中歐風館自助餐廳祭出「尋找14幸運星！」，8月1日至8月31日，8月壽星只要4人以上同行用餐，全部可享86折優惠；若於生日當天前往用餐，同樣4人以上同行即享72折（以上均需要加原價1成服務費，優惠上限8位）。

此外，凡年齡為14的倍數（例14、28、42、56、70、84、98歲；出生年份為2012、1998、1984、1970、1956、1942、1928）且為8月壽星，在8月3日至8月9日前來用餐，訂位時事先告知預約，並於現場出示身分證明文件，就送「The Nine 14周年精選巧克力」1份（數量有限，送完為止）。

▲島語桃園店。（圖／記者黃士原攝）

另外，漢來美食歡慶全新會員系統「來美食PLUS」，首度舉辦會員專屬抽獎活動，自7月1日至7月27日每周抽出10組「島語假日午餐雙人券」，合計40組。此次周周抽活動不限新舊會員，且無須消費即可獲得抽獎資格。活動期間會員每週皆享抽獎機會，若當周未中獎，抽獎資格將自動累積至下一周，提高中獎機會。

每周抽出的幸運會員，可獲得價值3938元的「島語假日午餐雙人券」，可於10月指定周六午餐時段使用，並可於領獎時選擇用餐分店，而且「保證有位」。此外，新會員於「來美食PLUS」完成綁定註冊後，即可獲得「100元漢來美食餐飲抵用券」入會禮。

關鍵字： 美食雲 大倉久和 歐風館

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