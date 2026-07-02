馬來西亞暑假攻略！「果凍海」看海龜野放　樂高法拉利館開幕

▲馬來西亞有許多特色主題樂園。（圖／馬來西亞觀光局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

馬來西亞囊括海島、生態、親子樂園與購物，是不少人暑假出國首選。馬來西亞觀光局表示，除了西馬東海岸迎來最美「果凍海」與海龜孵化季，柔佛州樂高樂園全新開幕亞洲首座「LEGO Ferrari Build & Race」體驗館，同時還有年度「馬來西亞購物嘉年華」登場，適合一家大小前來度假。

▲浪中島以清澈的果凍海聞名，是較鮮為人知的秘境景點。（圖／馬來西亞觀光局提供）



東海岸迎最佳旅遊季 有機會參加小海龜野放

每年夏季都是馬來西亞半島東海岸最佳旅遊季節。熱浪島、停泊島及浪中島海水清澈透明，受益於每年11月至隔年2月冬季嚴格的「封島休養」政策，因此擁有夢幻「果凍海」景觀，也是浮潛、潛水的熱門目的地。

▲浪中島岸邊即可見沙丁魚風暴。（圖／馬來西亞觀光局提供）



7、8月正值海龜孵化高峰，其中知名度最高、開發最早的「熱浪島」作為保育重鎮，塔拉斯海灘和水療度假村與海龜保育實驗室合作，旅客有機會參與小海龜放生活動；停泊島擁有多元住宿選擇，從頂級五星級酒店到經濟型木屋一應俱全，能輕鬆在海龜灣與野生海龜並肩浮潛；位於兩島之間、遺世獨立的「浪中島」則保留較原始的自然環境，可欣賞沙丁魚群與滿天繁星景致。

▲樂高樂園新開放的LEGO Ferrari Build & Race。（圖／馬來西亞樂高樂園提供）



亞洲首座法拉利樂高館開幕 真人尺寸F50超跑成亮點

位於柔佛州的馬來西亞樂高樂園，今年暑假推出亞洲首座「LEGO Ferrari Build & Race」互動體驗館，最大亮點是由42萬多顆樂高積木打造的1:1法拉利F50超跑，遊客可近距離欣賞經典超跑線條，並實際坐進駕駛艙拍照留念。

▲全球首輛真人尺寸樂高法拉利F50超跑。（圖／馬來西亞樂高樂園提供）



館內還能親手拼組法拉利賽車，在實體賽道測試速度，再掃描成3D數位賽車進行競速，讓民眾化身賽車工程師。

▲全亞洲最大熱帶雨林水上樂園SplashMania。（圖／SplashMania提供）



2023年開幕的SplashMania水上樂園 必玩「VR滑水道」

至於其他親子景點，還包含雪蘭莪的雙威主題樂園、雲頂天城世界、檳城ESCAPE冒險樂園，都是暑假熱門去處。而2023年開幕即受矚目的SplashMania水上樂園，占地達18英畝，除了高達50公尺的亞馬遜海盜船外，更引入全馬首創的VR滑水道，以及6層樓高、近垂直的驚險滑水道，成為雪蘭莪州親子水上旅遊新亮點。

▲成功時代廣場內的大型室內主題樂園。（圖／Berjaya Times Square Theme Park提供）



逛街兼放電 購物中心藏室內樂園

不只主題樂園，馬來西亞大型購物中心也藏了許多娛樂設施。吉隆坡成功時代廣場中，直接搬入巨型室內主題樂園，甚至擁有驚險的室內雲霄飛車；IOI City Mall內有高空繩索、攀岩等設施的District 21冒險樂園；The Curve旁則有KidZania兒童職業體驗館，讓孩子化身消防員、醫師或機師，兼具寓教於樂功能。

▲摩登娛樂城 IOI City Mall。（圖／IOI City Mall提供）



此外，年度「馬來西亞購物嘉年華」即日起至7月31日登場，各大商場推出折扣、滿額禮及旅客優惠，旅客除了購物，也能安排美食、娛樂與主題樂園行程，一次滿足暑假度假需求。