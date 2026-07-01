ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

暑假玩桃園　旅宿業者推出豐富多元暑期住房+餐飲專案

▲暑假玩桃園，旅宿業者推出豐富多元暑期住房+餐飲專案

▲福容中壢-房間。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局1日表示，迎接暑假親子遊旺季，桃園市各旅宿業者推出豐富多元的暑期住房及餐飲專案，有「住一晚送一晚」超值住房專案、小小空服員體驗、海盜主題冒險、海洋探索等及特色美食，不論是親子放電、好友出遊或悠閒度假，都能找到最適合的玩法。

市府觀旅局特別彙整多家旅宿業者暑期專案，邀請民眾今夏一起住好宿、吃好料、玩好景，FUN玩桃園！觀旅局表示，今年暑期各旅館推出的住房專案亮點滿滿，其中福容大飯店桃園店適逢19週年慶，祭出最吸睛的「住一晚送一晚」住房專案。

▲暑假玩桃園，旅宿業者推出豐富多元暑期住房+餐飲專案

▲桃園機場凱悅酒店「小小空服營」專案。（圖／觀旅局提供

桃園國際機場凱悅酒店推出「小小空服營」三天兩夜專案，讓孩子化身一日空服員；南方莊園渡假飯店推出「迷你海盜FUN暑假」，結合DIY、闖關活動、滑水道及大型充氣城堡，打造親子放電首選；和逸飯店桃園館、福容大飯店桃園機場捷運A8店及名人堂花園大飯店則搭配館內親子樂園推出親子住房專案，讓大小朋友都能盡情享受暑假時光。

喜歡主題樂園與特色景點的旅客，也能一次玩得過癮。川賦會館、渴望會館、住都大飯店及古華花園飯店推出結合小人國或六福村的住房專案；168inn旅館聯盟、中壢米堤大飯店及青埔商旅推出Xpark住房專案等。此外，還有謝師宴及多樣特色餐飲專案，為暑假聚餐增添更多選擇。

除了入住特色旅宿，暑期也別錯過7月4日至8月30日登場的「2026桃園地景藝術節」。活動以「珍珠海岸」為展演舞臺，串聯竹圍漁港、許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬群等展區，邀集國內外藝術家打造大型地景藝術作品。

觀旅局提醒，暑假是旅遊旺季，訂房時務必選擇合法旅館及民宿，並可先至交通部觀光署「台灣旅宿網」查詢合法旅宿資訊，切勿入住未經合法登記的日租套房或非法旅宿，才能住得安心、玩得放心。

關鍵字： 暑假玩桃園 旅宿業者 住房 餐飲專案

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【嚇死本喵啦】只是拿條充電線　竟把喵主子嚇到原地飛起

推薦閱讀

肯亞拒台灣護照入境？外交部：未接獲案例

肯亞拒台灣護照入境？外交部：未接獲案例

Sony PS 遊戲光碟即將停產

Sony PS 遊戲光碟即將停產

暑假玩桃園　旅宿業者推出住房+餐飲專案

暑假玩桃園　旅宿業者推出住房+餐飲專案

探索廚房海鮮季登場不加價

探索廚房海鮮季登場不加價

網評比「西西里咖啡」排行！麥當勞「酸甜苦調和」成黑馬

網評比「西西里咖啡」排行！麥當勞「酸甜苦調和」成黑馬

柏林博物館島「三大館」參觀重點一次看

柏林博物館島「三大館」參觀重點一次看

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

7-11聯名星宇航空首推「史努比福袋」19款499元起

7-11聯名星宇航空首推「史努比福袋」19款499元起

暑遊最夯全新設施！九族文化村40週年慶「榮葉湖水劇場」震撼登場

暑遊最夯全新設施！九族文化村40週年慶「榮葉湖水劇場」震撼登場

桃園暑假25家旅宿優惠　福容住1送1晚

桃園暑假25家旅宿優惠　福容住1送1晚

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

黃仁勳來台必吃「花娘小館」再拓點

大溪5千坪親子農園、賞紫薇花全免費

最難訂Buffet「島語」2人免費吃

CoCo珍奶、咖啡明天買1送1　鮮茶道芒果新品2杯99元

「全台30家最美飯店」名單曝光

三鶯線今通車「吃＋玩」攻略

暑假玩桃園　旅宿業者推出住房+餐飲專案

台北雙連60年老店「燕山湯圓」歇業

大稻埕夏日節「煙火＋無人機秀」雙發

熱門行程

最新新聞更多

肯亞拒台灣護照入境？外交部：未接獲案例

Sony PS 遊戲光碟即將停產

暑假玩桃園　旅宿業者推出住房+餐飲專案

探索廚房海鮮季登場不加價

網評比「西西里咖啡」排行！麥當勞「酸甜苦調和」成黑馬

柏林博物館島「三大館」參觀重點一次看

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

7-11聯名星宇航空首推「史努比福袋」19款499元起

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366