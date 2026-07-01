▲暑假玩桃園，旅宿業者推出豐富多元暑期住房+餐飲專案

▲福容中壢-房間。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局1日表示，迎接暑假親子遊旺季，桃園市各旅宿業者推出豐富多元的暑期住房及餐飲專案，有「住一晚送一晚」超值住房專案、小小空服員體驗、海盜主題冒險、海洋探索等及特色美食，不論是親子放電、好友出遊或悠閒度假，都能找到最適合的玩法。

市府觀旅局特別彙整多家旅宿業者暑期專案，邀請民眾今夏一起住好宿、吃好料、玩好景，FUN玩桃園！觀旅局表示，今年暑期各旅館推出的住房專案亮點滿滿，其中福容大飯店桃園店適逢19週年慶，祭出最吸睛的「住一晚送一晚」住房專案。

▲桃園機場凱悅酒店「小小空服營」專案。（圖／觀旅局提供

桃園國際機場凱悅酒店推出「小小空服營」三天兩夜專案，讓孩子化身一日空服員；南方莊園渡假飯店推出「迷你海盜FUN暑假」，結合DIY、闖關活動、滑水道及大型充氣城堡，打造親子放電首選；和逸飯店桃園館、福容大飯店桃園機場捷運A8店及名人堂花園大飯店則搭配館內親子樂園推出親子住房專案，讓大小朋友都能盡情享受暑假時光。

喜歡主題樂園與特色景點的旅客，也能一次玩得過癮。川賦會館、渴望會館、住都大飯店及古華花園飯店推出結合小人國或六福村的住房專案；168inn旅館聯盟、中壢米堤大飯店及青埔商旅推出Xpark住房專案等。此外，還有謝師宴及多樣特色餐飲專案，為暑假聚餐增添更多選擇。

除了入住特色旅宿，暑期也別錯過7月4日至8月30日登場的「2026桃園地景藝術節」。活動以「珍珠海岸」為展演舞臺，串聯竹圍漁港、許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬群等展區，邀集國內外藝術家打造大型地景藝術作品。

觀旅局提醒，暑假是旅遊旺季，訂房時務必選擇合法旅館及民宿，並可先至交通部觀光署「台灣旅宿網」查詢合法旅宿資訊，切勿入住未經合法登記的日租套房或非法旅宿，才能住得安心、玩得放心。