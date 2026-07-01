炭烤生蠔、黑鮪魚生魚片吃到飽　探索廚房海鮮季登場不加價

▲炭烤澎湖生蠔。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北寒舍艾美「探索廚房」7月1日至8月31日午餐及晚餐推出「潮港雙饗」海鮮季，黑鮪魚大腹、香煎鬼頭刀、炭烤澎湖生蠔吃到飽不加價，而且平日午晚餐菜色再升級假日等級，吃得到和牛炙燒握壽司與帝王蟹。

探索廚房海鮮季今天登場（餐價2380元+10%起），餐檯除原本就供應的奶油香煎龍蝦、鹽烤九孔鮑魚、松葉蟹腳等高檔海鮮之外，更新增許多全新奢華海鮮菜色，如油花細緻的「黑鮪魚大腹」生魚片、融合台南傳統小吃工法的「小卷米粉」。

▲「黑鮪魚大腹」生魚片。（圖／記者黃士原攝）

▲香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬。（圖／記者黃士原攝）

其他還有以南方澳漁港生猛鬼頭刀熱鍋香煎，淋上主廚特製酸豆白酒醬，襯托魚肉鮮甜，肉質扎實不膩的「香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬」；取用布袋漁港沙公入菜，加入XO醬爆炒出濃郁鑊氣的「XO醬爆炒沙公」，以及來自澎湖的「炭烤帶殼生蠔」。

▲和牛炙燒握壽司。（圖／記者黃士原攝）

海鮮季活動期間，探索廚房加碼推出「平日升級」活動，周一至周四午晚餐及周五午餐時段，升級為周末假日菜色，不須另外收費，吃得到和牛炙燒握壽司、清蒸王蟹與多道精緻主廚手工甜點。

以豐盛料理多樣性、高CP值著稱的十二廚，同步推出海鮮季（餐費1490元+10%起），餐檯供應20款人氣海鮮料理，像是來自宜蘭南方澳漁港的「酥炸鬼頭刀」，肉質鮮嫩的鬼頭刀以酥炸手法料理，搭配特製塔塔醬口感濃郁飽滿又開胃；「竹筴魚一夜乾」經過火烤後散發誘人香氣。

▲澎湖小卷米粉湯。（圖／記者黃士原攝）

蒸槽區則呈獻多樣化的海味盛宴，有成功漁港直送的「三杯鮟鱇魚」、清鮮細緻的「海菜鮮蚵茶碗蒸」、辛香鮮甜的「XO醬爆炒沙公」，假日時段還有來自嘉義東石和澎湖的「炙烤生蠔」。



熱菜區則有「澎湖酸菜魚」、「魚汁滑蛋拇指卷」、「炸丁香糯米椒」，蒸籠區除了人氣經典「清蒸松葉蟹腳」同樣維持供應外，更新增「泰式檸檬蒸魚」。現煮麵區「澎湖小卷米粉湯」使用海港新鮮直送的澎湖小卷，搭配米粉與醇厚排骨湯底。

▲台北老爺酒店 Le Café咖啡廳第3季以「盛夏食旅．歐陸尋味」為主題。（圖／台北老爺酒店提供）

另外，台北老爺酒店Le Café咖啡廳第3季以「盛夏食旅．歐陸尋味」為主題，匯聚法國、英國、義大利與地中海沿岸等經典料理，其中，法國傳統功夫菜「勃根地燉牛頰」以牛頰肉搭配洋蔥、紅蘿蔔等蔬菜及香料長時間慢燉，肉質軟嫩細緻；充滿英倫風情的「英式炸魚薯條佐蜂蜜芥末醬」，將鮮嫩魚排裹上金黃麵衣酥炸，搭配現炸薯條與蜂蜜芥末醬，鹹香中帶有微甜層次。

「干邑龍蝦汁白帶卷」則以龍蝦殼、蔬菜及番茄熬煮數小時製成濃郁醬汁，再加入干邑白蘭地提香。而夏季不可或缺的輕盈料理則推薦「橙香紅魚沙拉」，主廚以柳橙汁與白酒醋調製特製醬汁，將紅魚熟成入味，入口散發清新柑橘果香與微酸層次，成為炎炎夏日中最具地中海風情的開胃佳餚。

Le Café咖啡廳7月1日起至9月30日還祭出優惠，平日自助午餐兩人同行享優惠價2280元（原價3256元，約7折），晚餐雙人同行2380元（原價3476元，約68折）。