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「50嵐」將進駐南港車站　宜花民眾開心：搭車回家前可買

▲50嵐,50嵐晴光店,手搖飲。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲50嵐即將進駐南港車站。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者蕭筠／台北報導

台灣手搖飲霸主「50嵐」開業30多年遲未進駐宜蘭與花蓮，兩地居民想喝只能從外地買回家。近日有網友發現南港車站有櫃位掛起50嵐布條，顯示將進駐，因鄰近轉運站，不少宜蘭人興奮回覆：「又獲得救贖了！」不過新據點開幕時間仍未確定。

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一名網友在Threads上貼文：「南港車站1樓要開50嵐啦。」照片可見原本手搖飲樂法的櫃位正在改裝，並掛上50嵐布條。目前官方未公開開幕時間。

50嵐在宜蘭與花蓮沒有分店，過去喜歡此品牌飲料的宜花居民常在搭車回家前，順道在附近的市府門市購買，但該門市去年底熄燈，讓不少經常於此往返兩地的旅客大呼可惜。

網友目擊南港車站50嵐櫃位施工貼文很快吸引大票宜蘭人留言「挑戰離宜蘭最近的50嵐」、「我會為了50嵐而提高搭國光的次數」、「宜蘭人又獲得救贖了」、「選址是有考量到宜蘭朋朋」、「要回宜蘭之前最後能打包回去的50嵐」、「是不是離宜蘭更近了一點」。

50嵐是台灣代表性手搖飲品牌，1994年創立至今全台門市突破500家。因品牌遲未在宜花展店，甚至傳言老闆因被宜蘭前女友傷透心，才誓言終身不去宜蘭開店。不過50嵐官方曾出面闢謠，因為尚未設立代理公司（總店管轄權），以及品牌對代理加盟審核與管理機制較嚴格，宜蘭、花蓮才會至今仍無分店。

關鍵字： 50嵐 南港

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