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桃園暑假旅宿優惠懶人包！福容住1送1晚　古華送Xpark門票

▲暑假「桃園旅宿優惠」。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲暑假「桃園旅宿優惠」開跑，住一晚最低3千元有找。（圖／桃園市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

暑假住桃園最低一晚3千元有找！桃園市觀旅局公布25家旅宿業者暑期專案，其中，福容大飯店桃園店推出「住一晚送一晚」方案，2晚最低4,999元起；古華花園飯店祭出入住即送六福村或Xpark門票2張，2人成行2,980元起，親子、情侶暑假出遊可省荷包。

▲福容大飯店桃園店,古華花園飯店。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲▼福容大飯店桃園店；下圖：古華花園飯店。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲福容大飯店桃園店,古華花園飯店。（圖／桃園市觀旅局提供）

當中最引人注目的，首推福容大飯店桃園店推出「住一晚送一晚」，精緻客房2晚4,999元起、豪華客房2晚5,399元起，也可選擇同日入住2間房或不同日期入住2晚，入住期限至9月30日，不限平、假日（連續假期除外），換算下來一晚不到3千元。

▲▼高鐵「國旅聯票」新增五大知名景點門票直接購，圖為Xpark都會型水生公園。（圖／Xpark提供）

▲Xpark都會型水生公園。（圖／Xpark提供）
想一次玩樂園也有優惠。古華花園飯店祭出2人成行2,980元起住房促銷，可選擇贈送六福村或Xpark門票2張；川賦會館、渴望會館、住都大飯店等也推出結合六福村、小人國的住宿方案；168inn旅館聯盟、中壢米堤大飯店及青埔商旅則規劃Xpark住房專案，讓旅客入住就能輕鬆安排親子行程。

▲暑假「桃園旅宿優惠」。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲名人堂花園大飯店。（圖／桃園市觀旅局提供）
此外，桃園國際機場凱悅酒店推出「小小空服營」三天兩夜住房專案；南方莊園渡假飯店則推出「迷你海盜FUN暑假」，結合DIY、闖關、水上設施與充氣城堡，打造親子放電行程；和逸飯店桃園館、福容大飯店桃園機場捷運A8店及名人堂花園大飯店，也分別推出結合親子設施的暑期住房優惠。

▲暑假桃園多家旅宿推出住房專案。（資料由桃園市觀旅局提供；AI協作圖／記者彭懷玉製作，經編輯審核）

▲暑假桃園多家旅宿推出住房專案。（資料由桃園市觀旅局提供；AI協作圖／記者彭懷玉製作，經編輯審核）

▲暑假桃園多家旅宿推出住房專案。（資料由桃園市觀旅局提供；AI協作圖／記者彭懷玉製作，經編輯審核）

▲暑假桃園25家旅宿推出優惠住房專案。（資料由桃園市觀旅局提供；AI協作圖／記者彭懷玉製作，經編輯審核）
若7月4日至8月30日到桃園玩，還可順遊2026桃園地景藝術節，今年活動以「珍珠海岸」為展演舞台，串聯竹圍漁港、許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬群等展區，邀集國內外藝術家打造大型地景藝術作品，並結合開、閉幕演出、市集及在地文化體驗，旅客可以一次享受山海風光，深度認識桃園魅力。

▲2026桃園地景藝術節。（圖／翻攝自2026桃園地景藝術節官網）

▲▼2026桃園地景藝術節「大珠小珠落玉盤」、「繽紛珍珠海」作品。（圖／翻攝自2026桃園地景藝術節官網）

▲2026桃園地景藝術節。（圖／翻攝自2026桃園地景藝術節官網）

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