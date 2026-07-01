ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30　甜品水果無限供應

▲台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽延到年底。（圖／台北萬豪提供）。

▲台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽延到年底。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

台北萬豪酒店的肋眼牛排吃到飽原定6月30日結束，業者今日宣布延長到12月30日，假日、連續假期不加價，每人1280元+10%。

活動延長到12月30日的台北萬豪酒店的「肉食享肋‧豪吃之夜」，提供肋眼牛排與美式BBQ豬肋排雙主餐無限續點，同時還有精緻沙拉吧、甜品水果及軟性飲品都能盡情享用，假日、連續假期不加價，每人1280元+10%。

主餐「爐烤美國肋眼牛排」選用油花豐潤、肉質細嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香與蒜頭低溫爐烤入味，上桌時可依個人口味，搭配以牛大骨、牛碎肉、紅酒慢火熬煮的濃郁肉醬。「美式醬燒BBQ豬肋排」將豬肋排以肯瓊粉與多種西式香料醃製24小時，低溫烘烤2小時後再刷上特製BBQ醬，最後以高溫爐烤鎖住肉汁。

全球足球賽事帶動觀賽聚會熱潮，Lobby Lounge即日起至7月19日推出期間限定「GOAL狂歡分享餐」，集結墨西哥辣肉醬起司玉米脆片、風味炸雞、美式開胃拼盤及冰鎮蔬菜棒等人氣餐點，優惠價1700元+10%，原價1940元+10%，適合2人至4人分享。

▲六福萬怡酒店牛排吃到飽活動延長至年底。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

另外，六福萬怡酒店大廳酒吧的牛排吃到飽也是延到12月31日，無限供應以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味的爐烤牛排，還能再用芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

除了牛排吃到飽，同時還供應歐式麵包、主廚特製沙拉（可選日式胡麻醬或義式油醋醬）、湯品、咖啡與熱茶，每人再送1份杯裝哈根達斯冰淇淋。供應時間為周一至周四午、晚餐及周五午餐，國際扶輪社年會（6/12-6/16）、半導體展（9/1-9/4）期間不適用。午餐899元+10%，晚餐1090元+10%。

關鍵字： 牛排吃到飽 台北萬豪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【看起來很不甘願喔】黑狗洗澡滿臉哀怨　吹風到嘴皮狂抖也沒反抗XD

推薦閱讀

探索廚房海鮮季登場不加價

探索廚房海鮮季登場不加價

網評比「西西里咖啡」排行！麥當勞「酸甜苦調和」成黑馬

網評比「西西里咖啡」排行！麥當勞「酸甜苦調和」成黑馬

柏林博物館島「三大館」參觀重點一次看

柏林博物館島「三大館」參觀重點一次看

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

7-11聯名星宇航空首推「史努比福袋」19款499元起

7-11聯名星宇航空首推「史努比福袋」19款499元起

暑遊最夯全新設施！九族文化村40週年慶「榮葉湖水劇場」震撼登場

暑遊最夯全新設施！九族文化村40週年慶「榮葉湖水劇場」震撼登場

桃園暑假25家旅宿優惠　福容住1送1晚

桃園暑假25家旅宿優惠　福容住1送1晚

清邁懸空咖啡廳圍繞百年巨樹而建！

清邁懸空咖啡廳圍繞百年巨樹而建！

台北「樂高夏日遊樂場」3關卡免費玩

台北「樂高夏日遊樂場」3關卡免費玩

寶可夢登陸台北　粉紅皮卡丘2日限定

寶可夢登陸台北　粉紅皮卡丘2日限定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo珍奶、咖啡明天買1送1　鮮茶道芒果新品2杯99元

大溪5千坪親子農園、賞紫薇花全免費

最難訂Buffet「島語」2人免費吃

黃仁勳來台必吃「花娘小館」再拓點

台北雙連60年老店「燕山湯圓」歇業

阿聯酋航空A350今夏飛台北　首次引進豪經艙

「全台30家最美飯店」名單曝光

三鶯線今通車「吃＋玩」攻略

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

大稻埕夏日節「煙火＋無人機秀」雙發

熱門行程

最新新聞更多

探索廚房海鮮季登場不加價

網評比「西西里咖啡」排行！麥當勞「酸甜苦調和」成黑馬

柏林博物館島「三大館」參觀重點一次看

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

7-11聯名星宇航空首推「史努比福袋」19款499元起

暑遊最夯全新設施！九族文化村40週年慶「榮葉湖水劇場」震撼登場

桃園暑假25家旅宿優惠　福容住1送1晚

清邁懸空咖啡廳圍繞百年巨樹而建！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366