台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30　甜品水果無限供應

▲台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽延到年底。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

台北萬豪酒店的肋眼牛排吃到飽原定6月30日結束，業者今日宣布延長到12月30日，假日、連續假期不加價，每人1280元+10%。

活動延長到12月30日的台北萬豪酒店的「肉食享肋‧豪吃之夜」，提供肋眼牛排與美式BBQ豬肋排雙主餐無限續點，同時還有精緻沙拉吧、甜品水果及軟性飲品都能盡情享用，假日、連續假期不加價，每人1280元+10%。

主餐「爐烤美國肋眼牛排」選用油花豐潤、肉質細嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香與蒜頭低溫爐烤入味，上桌時可依個人口味，搭配以牛大骨、牛碎肉、紅酒慢火熬煮的濃郁肉醬。「美式醬燒BBQ豬肋排」將豬肋排以肯瓊粉與多種西式香料醃製24小時，低溫烘烤2小時後再刷上特製BBQ醬，最後以高溫爐烤鎖住肉汁。

全球足球賽事帶動觀賽聚會熱潮，Lobby Lounge即日起至7月19日推出期間限定「GOAL狂歡分享餐」，集結墨西哥辣肉醬起司玉米脆片、風味炸雞、美式開胃拼盤及冰鎮蔬菜棒等人氣餐點，優惠價1700元+10%，原價1940元+10%，適合2人至4人分享。

▲六福萬怡酒店牛排吃到飽活動延長至年底。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

另外，六福萬怡酒店大廳酒吧的牛排吃到飽也是延到12月31日，無限供應以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味的爐烤牛排，還能再用芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

除了牛排吃到飽，同時還供應歐式麵包、主廚特製沙拉（可選日式胡麻醬或義式油醋醬）、湯品、咖啡與熱茶，每人再送1份杯裝哈根達斯冰淇淋。供應時間為周一至周四午、晚餐及周五午餐，國際扶輪社年會（6/12-6/16）、半導體展（9/1-9/4）期間不適用。午餐899元+10%，晚餐1090元+10%。