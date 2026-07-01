ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「樂高夏日遊樂場」信義區開張！3大關卡免費玩　闖關贈涼扇

▲台灣樂高在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造「樂高夏日遊樂場」，即日起至7月19日免費體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台灣樂高在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造「樂高夏日遊樂場」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

暑假親子放電新去處！即日起至7月19日，樂高在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造「樂高夏日遊樂場」，規劃三大互動關卡，結合音樂、運動與創意拼砌，邀大小朋友一起挑戰，完成闖關還可獲得限定贈品。

▲台灣樂高在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造「樂高夏日遊樂場」，即日起至7月19日免費體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「樂高夏日遊樂場」即日起至7月19日開放民眾免費體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台灣樂高在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造「樂高夏日遊樂場」，即日起至7月19日免費體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「節奏能量站」讓親子拼砌黑膠唱片，跟著樂高主題曲一起律動，為夏日冒險暖身。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台灣樂高在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造「樂高夏日遊樂場」，即日起至7月19日免費體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

活動先來到「節奏能量站」，親子可拼砌黑膠唱片，跟著樂高主題曲一起律動，為夏日冒險暖身；接著前往「足能競技場」，抽取題目後瞄準正確答案射門，挑戰成功可獲得鑰匙拼砌包，完成後放入能量盤，就會發出光芒，體驗足球與積木結合的趣味玩法。

▲台灣樂高在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造「樂高夏日遊樂場」，即日起至7月19日免費體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「足能競技場」抽題目後瞄準正確答案射門，挑戰成功可獲鑰匙拼砌包，完成後放入能量盤闖關。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台灣樂高在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造「樂高夏日遊樂場」，即日起至7月19日免費體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

第三關則是「創建未來城」，大小朋友可以自由選擇主題，運用樂高顆粒打造心目中30年後的未來城市。現場同步展出由樂高專業認證大師黃彥智與兩位樂高達人，歷時2個月、使用逾6萬顆積木打造的大型作品「樂高未來城」，展現充滿想像力的未來城市樣貌，粉絲可以近距離端倪大師作品。

▲台灣樂高在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造「樂高夏日遊樂場」，即日起至7月19日免費體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼第三關邀民眾以樂高顆粒拼出心中30年後的未來城市；現場展出逾6萬顆積木打造的「樂高未來城」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台灣樂高在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造「樂高夏日遊樂場」，即日起至7月19日免費體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，人氣樂高人偶「小樂」將於7月4日現身與粉絲互動。活動期間完成三大關卡、貼上貼紙即可獲得「樂高涼扇」；快閃店消費滿500元送限定「30735改裝車」，另有收納組、展示架、積木造型零錢包及毛巾等多項滿額贈品，送完為止。

▲台灣樂高在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造「樂高夏日遊樂場」，即日起至7月19日免費體驗。（圖／記者彭懷玉攝）

▲完成三大關卡，即可獲得「樂高涼扇」；快閃店消費滿500元送限定「30735改裝車」。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 台北市旅遊 信義區旅遊 樂高 親子旅遊 樂高夏日遊樂場 台北統一時代百貨 免費景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

百元便當爭議！還原林淑芬完整發言　怒轟立院便當難吃、毫無尊嚴

推薦閱讀

探索廚房海鮮季登場不加價

探索廚房海鮮季登場不加價

網評比「西西里咖啡」排行！麥當勞「酸甜苦調和」成黑馬

網評比「西西里咖啡」排行！麥當勞「酸甜苦調和」成黑馬

柏林博物館島「三大館」參觀重點一次看

柏林博物館島「三大館」參觀重點一次看

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

7-11聯名星宇航空首推「史努比福袋」19款499元起

7-11聯名星宇航空首推「史努比福袋」19款499元起

暑遊最夯全新設施！九族文化村40週年慶「榮葉湖水劇場」震撼登場

暑遊最夯全新設施！九族文化村40週年慶「榮葉湖水劇場」震撼登場

桃園暑假25家旅宿優惠　福容住1送1晚

桃園暑假25家旅宿優惠　福容住1送1晚

清邁懸空咖啡廳圍繞百年巨樹而建！

清邁懸空咖啡廳圍繞百年巨樹而建！

台北「樂高夏日遊樂場」3關卡免費玩

台北「樂高夏日遊樂場」3關卡免費玩

寶可夢登陸台北　粉紅皮卡丘2日限定

寶可夢登陸台北　粉紅皮卡丘2日限定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo珍奶、咖啡明天買1送1　鮮茶道芒果新品2杯99元

大溪5千坪親子農園、賞紫薇花全免費

最難訂Buffet「島語」2人免費吃

黃仁勳來台必吃「花娘小館」再拓點

台北雙連60年老店「燕山湯圓」歇業

阿聯酋航空A350今夏飛台北　首次引進豪經艙

「全台30家最美飯店」名單曝光

三鶯線今通車「吃＋玩」攻略

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

大稻埕夏日節「煙火＋無人機秀」雙發

熱門行程

最新新聞更多

探索廚房海鮮季登場不加價

網評比「西西里咖啡」排行！麥當勞「酸甜苦調和」成黑馬

柏林博物館島「三大館」參觀重點一次看

台北萬豪肋眼牛排吃到飽延至12/30

7-11聯名星宇航空首推「史努比福袋」19款499元起

暑遊最夯全新設施！九族文化村40週年慶「榮葉湖水劇場」震撼登場

桃園暑假25家旅宿優惠　福容住1送1晚

清邁懸空咖啡廳圍繞百年巨樹而建！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366