「樂高夏日遊樂場」信義區開張！3大關卡免費玩　闖關贈涼扇

▲台灣樂高在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造「樂高夏日遊樂場」。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

暑假親子放電新去處！即日起至7月19日，樂高在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造「樂高夏日遊樂場」，規劃三大互動關卡，結合音樂、運動與創意拼砌，邀大小朋友一起挑戰，完成闖關還可獲得限定贈品。

▲「樂高夏日遊樂場」即日起至7月19日開放民眾免費體驗。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼「節奏能量站」讓親子拼砌黑膠唱片，跟著樂高主題曲一起律動，為夏日冒險暖身。（圖／記者彭懷玉攝）



活動先來到「節奏能量站」，親子可拼砌黑膠唱片，跟著樂高主題曲一起律動，為夏日冒險暖身；接著前往「足能競技場」，抽取題目後瞄準正確答案射門，挑戰成功可獲得鑰匙拼砌包，完成後放入能量盤，就會發出光芒，體驗足球與積木結合的趣味玩法。

▲▼「足能競技場」抽題目後瞄準正確答案射門，挑戰成功可獲鑰匙拼砌包，完成後放入能量盤闖關。（圖／記者彭懷玉攝）



第三關則是「創建未來城」，大小朋友可以自由選擇主題，運用樂高顆粒打造心目中30年後的未來城市。現場同步展出由樂高專業認證大師黃彥智與兩位樂高達人，歷時2個月、使用逾6萬顆積木打造的大型作品「樂高未來城」，展現充滿想像力的未來城市樣貌，粉絲可以近距離端倪大師作品。

▲▼第三關邀民眾以樂高顆粒拼出心中30年後的未來城市；現場展出逾6萬顆積木打造的「樂高未來城」。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，人氣樂高人偶「小樂」將於7月4日現身與粉絲互動。活動期間完成三大關卡、貼上貼紙即可獲得「樂高涼扇」；快閃店消費滿500元送限定「30735改裝車」，另有收納組、展示架、積木造型零錢包及毛巾等多項滿額贈品，送完為止。

▲完成三大關卡，即可獲得「樂高涼扇」；快閃店消費滿500元送限定「30735改裝車」。（圖／記者彭懷玉攝）