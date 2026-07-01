寶可夢30周年活動公開！10月信義區遊行　有粉紅皮卡丘

▲The Pokémon Company將攜手台北市政府推出一系列紀念活動 。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

寶可夢粉絲準備衝台北！The Pokémon Company今（1日）宣布攜手台北市政府推出一系列紀念活動，7月11日、12日迎來《Pokémon GO Fest》，10月則推出全台唯一的「PokéXciting!」活動，包含寶可夢大遊行、夜間皮卡丘表演，還將推出台北限定版粉色皮卡丘，預計吸引國內外玩家朝聖。

▲「Pokémon GO Fest」將率先於7月11日至12日舉辦。（圖／記者彭懷玉攝）



今年適逢《寶可夢（Pokémon）》30周年、《Pokémon GO》上市10周年，「Pokémon GO Fest」將率先於7月11日至12日舉辦，除了遊戲中將推出超級超夢X、超級超夢Y團體戰，也與台北捷運合作，在中山站、心中山線形公園設置主題裝置藝術；大安森林公園站則打造「時光迴廊」，帶領玩家回顧《Pokémon GO》10年來的經典回憶。

▲「粉紅皮卡丘」將於10月10日至11日在信義區香堤大道與粉絲見面。（圖／記者彭懷玉攝）



重頭戲「PokéXciting!」則在10月10日至11日於信義區香堤大道登場，特製「粉紅皮卡丘」將現身與粉絲見面，並安排「皮卡丘特別舞台表演」與「夜間特別遊行」。「PokéXciting!」台北場次是繼吉隆坡之後第二站，接下來還會到新加坡、馬尼拉及曼谷等亞洲5座城市。

▲The Pokémon Company董事福永晉、台北市長蔣萬安出席宣傳記者會。（圖／記者彭懷玉攝）



除了舞台活動，市府周邊的信義廣場、信義安康公園及松壽廣場等地，也會設置結合台北城市景觀的「Pokégenic」大型打卡裝置，讓訓練家在市區尋找寶可夢拍照留念。現場並規劃寶可夢集換式卡牌體驗區及快閃商店，販售限定周邊商品。

The Pokémon Company董事福永晉表示，台灣對寶可夢具有特殊意義，約20年前，日本海外首座寶可夢樂園便設於台北，因此一直與台灣粉絲維持深厚連結。此次適逢寶可夢30周年，希望透過《Pokémon GO》與實體活動，結合城市景點與互動體驗，讓來自世界各地的玩家都能留下屬於台北的寶可夢回憶。