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台北雙連60年老店「燕山湯圓」歇業　店家公告：老闆不想努力了

▲雙連60年老店「燕山湯圓」歇業。（圖／取自Google地圖）

▲雙連60年老店「燕山湯圓」歇業。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

台北老店再少1家！位於雙連捷運站的60年老店「燕山湯圓」只營業到昨天，今日一早也有民眾撲空，直接在Google地圖上傳沒營業的攤位照片說「停業了」。

燕山湯圓是雙連捷運站附近的60年老店，是許多在地老饕與上班族的愛店，店內提供的鹹湯圓以全糯米手作、口感軟Q，其最大的特色是將豬肝、粉腸等黑白切配料與湯圓完美結合，豬肝鹹湯圓必點。

除了鹹湯圓，店裡還供應乾板條、意麵、肉粽、碗粿，豬肝、粉腸、肝連等黑白切配料，也可以與冬粉、板條與麵條搭配，價格40元至140元。

不過，燕山湯圓突然歇業，昨天官方臉書貼出疑似開玩笑的公告，「老闆得償所願，國巨股票創新高，財富自由，老闆不想努力了，結束營業，閒散悠然見南山」。今日一早也有民眾撲空，直接在Google地圖上傳沒營業的照片說「停業了」，攤位的白板上也寫到「老闆不想努力了，感謝大家一甲子的照顧」。

店家後來再度公告，財富自由只是不想努力的藉口，真正原因是老人家要退休已經說兩三年了，加上員工夥伴超難找、缺工很久了，員工都硬撐著工作，時不時就吵架，對客人也開始漸漸的不友善，負評也越來越多，雖然教育了多次始終無法改善，綜合考量下，決定結束營業，想退休的退休，想工作的另找輕鬆的工作。

關鍵字： 歇業 結束營業 燕山湯圓

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