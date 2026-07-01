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「娜杯紅茶拿鐵」變身泡芙　還有芒果乳酪口味限時開賣

▲▼beard papa’s本月找來迷客夏聯手推出新口味「娜杯紅茶拿鐵」，同時開賣「芒果乳酪泡芙」，人氣派皮「QQ麻糬派」、「脆糖耶克」也同步回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa's聯名迷客夏推出新口味「娜杯紅茶拿鐵泡芙」。（圖／beard papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

beard papa's本月開賣迷客夏聯名「娜杯紅茶拿鐵泡芙」以及季節新口味「芒果乳酪泡芙」，人氣派皮「QQ麻糬派」、「脆糖耶克」也回歸，限時1個月販售。即日起買娜杯紅茶拿鐵系列泡芙2顆就送迷客夏卡士達奶酪加料券。

▲▼beard papa’s本月找來迷客夏聯手推出新口味「娜杯紅茶拿鐵」，同時開賣「芒果乳酪泡芙」，人氣派皮「QQ麻糬派」、「脆糖耶克」也同步回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲本月季節新口味為「芒果乳酪泡芙」。

「娜杯紅茶拿鐵泡芙」選用斯里蘭卡盧哈娜產區茶葉製成鮮奶油內餡，每顆85元起；季節新口味「芒果乳酪泡芙」，內餡為芒果醬及果粒搭配卡士達、鮮奶油和起士乳酪，每顆85元起，限定門市販售。

▲▼beard papa’s本月找來迷客夏聯手推出新口味「娜杯紅茶拿鐵」，同時開賣「芒果乳酪泡芙」，人氣派皮「QQ麻糬派」、「脆糖耶克」也同步回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲QQ麻糬派。

▲▼beard papa’s本月找來迷客夏聯手推出新口味「娜杯紅茶拿鐵」，同時開賣「芒果乳酪泡芙」，人氣派皮「QQ麻糬派」、「脆糖耶克」也同步回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲脆糖耶克。

beard papa's 還有2款人氣派皮回歸，「QQ麻糬派」可搭配香草卡士達、娜杯紅茶拿鐵和芒果乳酪內餡，每顆90元起，限定門市販售；「脆糖耶克」可搭配娜杯紅茶拿鐵內餡或芒果乳酪內餡，每顆85元起，限定門市販售。

即日起於beard papa's任一門市購買「娜杯紅茶拿鐵系列泡芙」2顆，可獲得1張「迷客夏卡士達奶酪加料券」，送完為止。

▲▼Mister Donut攜手一沐日推出6款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲左為粉粿蕎麥奶茶波堤、右為逮丸奶茶波堤。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼Mister Donut攜手一沐日推出6款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲蕎麥脆脆波堤。

另外，Mister Donut近日也找來手搖飲「一沐日」合作，以其經典飲品「逮丸奶茶」、「黃金蕎麥奶茶」和配料「草仔粿」為創意，做為內餡或撒料，推出6款限定甜甜圈。

「草仔粿系列」把艾草磨製成粉後加入波堤當中，「逮丸奶茶波堤」搭配糯米香茶鮮奶油、艾草可可醬，每顆65元；「粉粿蕎麥奶茶波堤」結合蕎麥鮮奶油並放入紅茶粉粿，每顆65元；「蕎麥脆脆波堤」裹滿蕎麥可可醬，再撒上烘烤蕎麥粒，每顆55元。

「艾草紅豆波波隆尼」選用波波隆尼注入帶有紅豆的糯米香茶鮮奶油內餡，每顆79元。此外，還有「蕎麥草仔粿波堤」每顆50元、「蕎麥波堤」每顆45元，分別以經典波堤裹上蕎麥可可+艾草可可醬、蕎麥可可醬。

▲▼Mister Donut攜手一沐日推出6款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲艾草紅豆波波隆尼。

▲▼Mister Donut攜手一沐日推出6款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲左為蕎麥草仔粿波堤、右為蕎麥波堤。

新品上市，7月20日前購買任一顆一沐日聯名甜甜圈搭配任一現做飲品，即可現折20元。現做飲品不含牛奶與罐裝飲品。

關鍵字： 美食情報 美食雲 beard papa’s 迷客夏 Mister Donut 一沐日

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