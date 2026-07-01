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《動物方城市》躍上貓空纜車！100台彩繪車廂　2台水晶版必搭

▲貓空纜車《動物方城市》主題《全城出動 飛上貓空》即日起至8月31日開跑。（圖／迪士尼提供）

▲貓空纜車《全城出動 飛上貓空》主題活動即日起至8月31日開跑。（圖／迪士尼提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

貓空纜車在停機修繕後迎來新亮點！適逢《動物方城市》上映10周年，以及貓空纜車營運20周年，台北捷運攜手迪士尼推出期間限定《全城出動 飛上貓空》主題活動，即日起至8月31日登場。除了100台《動物方城市》彩繪車廂穿梭山林，還有全線僅2台的限定水晶車廂、大型打卡裝置、主題商品館及限定票卡。

▲貓空纜車《動物方城市》主題《全城出動 飛上貓空》即日起至8月31日開跑。（圖／迪士尼提供）

▲貓空站設置大型主題打卡區，把電影中的爪爪冰、公車站及城市街景等經典場景搬進現場。

活動最大亮點是全線共有100台《動物方城市》主題彩繪車廂，推出8款外觀設計，將茱蒂、尼克等人氣角色與電影場景搬上車廂。其中，僅2台「尼克」和「茱蒂」透明水晶車廂採包車體驗，車內依照動畫比例打造角色立體裝飾，旅客能一邊欣賞貓空山景，一邊與主角同框拍照，若想搭到限定款車廂，可至纜車動物園站或貓空站專屬服務區現場付費預約。

▲貓空纜車《動物方城市》主題《全城出動 飛上貓空》即日起至8月31日開跑。（圖／迪士尼提供）

▲▼8款外觀設計將茱蒂、尼克等人氣角色與電影場景搬上車廂。其中，僅2台「尼克」和「茱蒂」透明水晶車廂採包車體驗。

▲貓空纜車《動物方城市》主題《全城出動 飛上貓空》即日起至8月31日開跑。（圖／迪士尼提供）

除了搭纜車，貓空站也設置大型主題打卡區，把電影中的爪爪冰、公車站及城市街景等經典場景搬進現場；動物園站則藏有不少彩蛋，包括角色主題電梯、指示牌及站體裝飾，粉絲可沿途尋找驚喜。

▲貓空纜車《動物方城市》主題《全城出動 飛上貓空》即日起至8月31日開跑。（圖／迪士尼提供）

▲▼動物園站則藏有不少彩蛋，包括角色主題電梯、指示牌及站體裝飾，粉絲可沿途尋找驚喜。

▲貓空纜車《動物方城市》主題《全城出動 飛上貓空》即日起至8月31日開跑。（圖／迪士尼提供）

此外，動物園站一樓同步開設期間限定《動物方城市》主題商品館，販售角色周邊、生活雜貨等商品，現場還設有拍貼機及報紙機。活動期間完成指定集章及社群打卡任務，還有機會獲得限定紀念品。

▲貓空纜車《動物方城市》主題《全城出動 飛上貓空》即日起至8月31日開跑。（圖／迪士尼提供）

▲▼《動物方城市》主題商品館，販售角色周邊、生活雜貨等商品，現場還設有拍貼機及報紙機。

▲貓空纜車《動物方城市》主題《全城出動 飛上貓空》即日起至8月31日開跑。（圖／迪士尼提供）

收藏控也別錯過限定商品。本次推出《動物方城市》透明一卡通、纜車紀念套票，以及限定水晶車廂包車方案；透明一卡通將於7月2日起在全台7-ELEVEN限量販售，紀念套票則可於貓空纜車各車站購買。

▲貓空纜車《動物方城市》主題《全城出動 飛上貓空》即日起至8月31日開跑。（圖／迪士尼提供）

▲《全城出動 飛上貓空》即日起至8月31日限定。

另外，桃園華泰名品城7月3日起推出「Gloria Minty Summer」，園區以薄荷綠、蜜桃粉打造期間限定海島造景，設置粉嫩摩天輪、清透果凍海、白色遊艇及落日舞台等打卡場景，讓旅客一秒切換度假模式。

▲桃園華泰名品城7月3日起推出「Gloria Minty Summer」。（圖／華泰名品城提供）

▲▼桃園華泰名品城7月3日起推出「Gloria Minty Summer」。（圖／華泰名品城提供，下同）

▲桃園華泰名品城7月3日起推出「Gloria Minty Summer」。（圖／華泰名品城提供）

不只好拍新造景，今年更首度攜手「果然劇團」，推出每周六限定的「夏夜奇幻巡遊」。活動由高達4公尺的夜光巨型人偶領軍，搭配特技演出、歌舞表演及夢幻泡泡秀，打造充滿嘉年華氛圍的夜間巡遊，適合親子族一同欣賞，免出國也能感受海島氛圍。

▲桃園華泰名品城7月3日起推出「Gloria Minty Summer」。（圖／華泰名品城提供）

▲每周六限定的「夏夜奇幻巡遊」，由高達4公尺的夜光巨型人偶領軍，搭配特技演出、歌舞表演及夢幻泡泡秀。

關鍵字： 台北市旅遊 貓空旅遊 貓空纜車 動物方城市 全城出動 飛上貓空

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