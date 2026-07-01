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最難訂Buffet「島語」2人免費吃　漢來美食會員7月抽40組幸運兒

▲島語桃園店。（圖／記者黃士原攝）

▲島語桃園店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「全台最難訂位Buffet」的島語，今天11點開放3家分店的9月訂位，除了拚手速搶訂外，也有機會免費享用。漢來美食歡慶全新會員系統「來美食PLUS」，首度舉辦會員專屬抽獎活動，40組中獎者不但可攜伴免費吃島語，而且「保證有位」。

漢來美食歡慶全新會員系統「來美食PLUS」，首度舉辦會員專屬抽獎活動，自7月1日至7月27日每周抽出10組「島語假日午餐雙人券」，合計40組。此次周周抽活動不限新舊會員，且無須消費即可獲得抽獎資格。活動期間會員每週皆享抽獎機會，若當周未中獎，抽獎資格將自動累積至下一周，提高中獎機會。

▲生食級北海道干貝炙燒握壽司。（圖／記者黃士原攝）

每周抽出的幸運會員，可獲得價值3938元的「島語假日午餐雙人券」，可於10月指定周六午餐時段使用，並可於領獎時選擇用餐分店，而且「保證有位」。此外，新會員於「來美食PLUS」完成綁定註冊後，即可獲得「100元漢來美食餐飲抵用券」入會禮。

此外，島語自助餐廳漢神洲際店訂位資訊，與以往稍有不同，採兩階段開放訂位。首波率先回饋「來美食PLUS」會員優先搶訂，500位線上取得「優先訂位券」的人，可憑券於7月2日上午11時起到現場辦理訂位，上午10:30在1樓崇德19路南側大門發放號碼牌，11:00後依序至島語門口訂位。

第2階段則在7月3日登場，上午11時起全面開放9月30日前的訂位，消費者可透過線上訂位、電話訂位及現場訂位等方式預約用餐。

▲旭集台中大遠百店下周一開放訂位，上圖為旭集微風店。（資料照／記者黃士原攝）

旭集目前已有台北信義店、台北微風店、台北天母店、桃園中茂店、竹北遠百店、台南西門店及高雄義享店等7家，而2023年底就傳出籌備消息的台中大遠百店，終於要在7月9日正式開幕，除呈現品牌一貫的精緻餐檯與豐富旬味料理，還特別以台中的在地風土與人文風貌為靈感，設計專屬限定菜色。

關鍵字： 美食雲 島語

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