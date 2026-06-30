搭三鶯線就可逛鶯歌！估人潮增2成　看陶瓷製作、體驗手拉坏

▲新北捷運三鶯線今（30日）通車，適逢平日，鶯歌陶瓷老街人潮稀稀落落、約一半店家營業。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新北報導

新北捷運三鶯線今（30日）正式通車，讓鶯歌陶瓷老街進入「捷運時代」。在地陶瓷業者普遍看好，可望吸引更多年輕族群及港澳、新加坡等自由行旅客，預估初期可帶動約2成人流成長；不過，也有業者直言，目前捷運站到老街的動線與導引仍不足，呼籲政府配套應再完善，就怕影響旅客整體旅遊體驗。

▲在地百年陶瓷品牌「新旺集瓷」現已傳承至第四代。（圖／記者彭懷玉攝）



在地百年陶瓷品牌「新旺集瓷」表示，過去不少遊客誤以為鶯歌屬於桃園，也有外國旅客因台鐵轉乘不夠直覺而降低造訪意願。如今三鶯線開通，交通更加便利，可望吸引更多仰賴大眾運輸的年輕客群及國際自由行旅客，業者預估通車初期將迎來一波「蜜月期」，帶動約2成人潮成長。

▲老街至捷運站周邊的導引標示不明顯，也沒有地圖，旅客到現場後經常霧煞煞。（圖／記者彭懷玉攝）



不過，多位受訪業者也坦言，目前捷運站周邊至老街的導引標示仍不夠完善，不僅遊客容易找不到方向，就連店家也尚未取得相關路線圖與宣傳資訊。若旅客在炎熱天氣下還得四處找路，恐怕降低重遊意願，希望未來能加強導覽系統及觀光指引。

▲傳承四代的新旺集瓷推出自有品牌餐具。（圖／記者彭懷玉攝）



面對觀光市場轉變，鶯歌陶瓷產業近年也積極轉型。傳承四代的新旺集瓷除了推出自有品牌餐具，也將傳統陶瓷工藝轉化為手拉坏、貼花等DIY體驗課程，約90分鐘即可完成作品，吸引不少親子及年輕族群前來體驗。

▲新旺集瓷貼花DIY體驗課380元，約90分鐘即可完成作品，兩周燒製後可自取或郵寄到府。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，新旺集瓷、安達窯、臺華窯等在地業者近年共同推動「打開工廠（產地開放日）」活動，每年10月開放平時不對外的工廠與工作室，希望讓民眾親眼看見陶瓷製作過程，翻轉外界對鶯歌「只賣便宜陶瓷」的既有印象。

▲新旺集瓷品牌總監吳佳樺認為，捷運開通只是帶來第一波關注，未來仍須持續精進產業內容與觀光服務。（圖／記者彭懷玉攝）



新旺集瓷品牌總監吳佳樺認為，捷運開通只是帶來第一波關注，未來仍須持續精進產業內容與觀光服務，並透過產學合作、技術創新及行銷推廣，才能讓更多旅客願意一來再來。

▲「創意生活 深旅台灣」活動自7月1日至9月30日登場，串聯全台56家創意生活場域，規劃8條主題遊程。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，經濟部產業發展署推出「創意生活 深旅台灣」活動，自7月1日至9月30日串聯全台56家創意生活場域，規劃8條主題遊程，其中鶯歌百年窯廠「新旺集瓷」也加入行列，旅客可體驗手拉坏、手捏陶、窯場導覽等特色行程。

除了鶯歌，全台共有56家創意生活業者參與，包含北部的「老屋新生」、中部的「山線森活」、南部的「港都食光」與東部的「東岸森海」等，民眾能透過東南、雄獅和可樂三大旅行社報名。

▲▼苗栗卓也小屋、巧克力澐莊也有參加。（圖／記者彭懷玉攝）



活動期間，民眾可透過官方網站完成風格測驗，找到適合自己的旅遊路線；前往合作場域體驗或消費，還能蒐集限定透卡並參加抽獎，有機會獲得住宿券、體驗行程及文創商品等好禮。