黃仁勳來台必吃「花娘小館」再拓點　3號店明天開幕

▲黃仁勳來台必吃「花娘小館」再拓據點，3號店「復興店」明天正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

AI教父黃仁勳每次來台必吃的花娘小館再展店，第3家分店「復興店」今日開始試營運，明天（7/1）正式開幕。

黃仁勳每次來台必吃的花娘小館，以川菜為主，但也有上海菜與客家料理，像是水煮牛肉、魚香茄子、五更腸旺、溜肥腸、糖醋里肌、回鍋肉、塔香烘蛋，每道菜價格約在300元上下。其中蒼蠅頭好吃到讓他念念不忘，在得知菜名後，直呼「那麼好吃的菜，卻有那麼可怕的名字。」

▲花娘小館「蒼蠅頭」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

變成黃仁勳愛店之後，花娘小館（創始店）總是一位難求，於是2024年9月在南京東路五段開設分店（南京店），經過近2年後，在復興南路再開一家分店（復興店），鄰近南京復興站8號出口，今日試營運，明天（7/1）正式開幕。

▲五燈獎腿庫。（圖／Viviyu旅遊美食世界）

另外，也是黃仁勳美食地圖之一的三重名店「五燈獎豬腳滷肉飯」，即將進駐台北101美食街，目前已封板施工中，以後附近上班族的午餐有新選擇了。主打滷豬腳的五燈獎，在三重耕耘超過30年，只要到用餐時間，一定大排長龍。蹄膀部位滷得透爛不油膩，吃得到大塊肉的美味；中段較為肥美，肉筋有嚼勁，豬皮厚實又有膠質感。