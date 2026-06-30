阿聯酋航空A350今夏飛台北！首次引進豪經艙、享35公斤行李額度

▲阿聯酋航空新一代A350客機7月加入台北-杜拜航線。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

阿聯酋航空宣布，自7月9日起於「台北－杜拜」航線導入新一代空中巴士A350客機，並首度在台灣推出備受全球旅客好評的「豪華經濟艙」，享最高35公斤行李額度，未來搭配每日執飛同航線的A380旗艦客機，旅客可依需求選擇不同客艙產品。

阿聯酋航空表示，A350客機負責執飛EK386／EK387航班，每日往返台北與杜拜。EK386航班上午8點45分自杜拜起飛，晚間9點20分抵達桃園國際機場；EK387航班則於凌晨0點30分自台北起飛，清晨5點15分抵達杜拜。

▲阿聯酋航空時刻表與適用機型。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

A350客艙內採三艙等配置，共提供298個座位，包括32席商務艙、28席豪華經濟艙及238席經濟艙，並導入最新世代設計，包括更安靜的客艙環境、情境式燈光、更快速的機上Wi-Fi，以及搭載4K超高畫質螢幕的升級版ice機上娛樂系統；全機座位均提供60瓦充電插座及藍牙耳機連接功能，商務艙與豪華經濟艙更配備無線充電設備及電動窗戶遮光板。

▲阿聯酋航空首度在台推出豪華經濟艙。

首度在台推出豪華經濟艙 享35公斤行李額度

首次在台北航線亮相的豪華經濟艙，是阿聯酋航空近年最受歡迎的客艙產品之一，採2-3-2座位配置，座椅使用奶油色皮革搭配木紋飾板設計，配備13.3吋個人娛樂螢幕。座椅寬19.5吋，提供40吋座椅前後間距，並設有六向可調式頭枕，提升長途飛行舒適度。

旅客除可享迎賓飲品、機上餐點與精選酒款外，還可獲得以永續材質製成的專屬盥洗包、毛毯及大尺寸枕頭，同時享有優先登機、杜拜國際機場專屬報到櫃檯，以及最高35公斤托運行李額度。

▲商務艙。

▲經濟艙。

商務艙全平躺座椅 經濟艙全面升級4K娛樂系統

A350商務艙採1-2-1配置，每位旅客皆可直接進出走道，享有獨立且寬敞的私人空間。座椅可完全平躺，並配備20吋4K高畫質螢幕、迷你吧檯及無線充電板。旅客可享多道式機上餐點、精選酒款及寶格麗盥洗包，客艙後方也設有零食吧，提供點心與飲品供旅客自由取用。

經濟艙則配備可調式頭枕及更寬敞的腿部空間，每個座位均搭載13.3吋4K觸控娛樂螢幕，支援藍牙耳機連接及個人電子裝置充電，提供更完善的長途飛行娛樂與便利性。

▲達美航空全新Delta One商務艙亮相。（圖／達美航空提供，下同）

達美航空也宣布推出新一代套房式「Delta One」商務艙，將率先導入全新旗艦機型 Airbus A350-1000，預計2027年投入營運，全新商務艙也將同步擴展至 Airbus A330-200/300 機隊，主打更高隱私與沉浸式長程飛行體驗，同時將設置全天候開放的自助點心吧。

▲全新Delta One商務艙為套房式設計，且平躺式座椅延伸至超過198公分，A350-1000機型為反魚骨式座椅。

此次達美航空全新「Delta One商務艙」最大亮點在於全面升級為「套房式設計」，配備滑門打造獨立空間，並將平躺式座椅延伸至超過198公分，搭配義大利精品 Missoni 聯名寢具與全新枕頭式舒適墊。

A350-1000機型採反魚骨式座位配置，外側座位朝向窗戶，提升空間感與隱私性；中央座位則設有可開關的滑動隔板，方便同行旅客互動或獨立休憩。

▲座位上有充足的充電設備。

機上娛樂方面，A350-1000機型配置達美史上最大24吋4K QLED螢幕，結合藍牙耳機連接、內建於邊桌的大理石紋無線充電板、USB-C與AC電源插座，並設有專屬置鞋櫃、手機置放托盤以及便利的眼鏡掛鉤，同時特別與身障旅遊諮詢委員會合作，開發如豪華汽車質感的觸覺式座位控制按鍵，提升操作直覺性。

▲A330-200/300機隊也將導入套房式商務艙。

全新「Delta One商務艙」也將首次擴展至 Airbus A330-200/300 機隊，讓旅客未來搭乘該機型也能享有更具隱私的滑門式套房商務艙。業者表示，在 A350-1000 與升級後的 A330-200/300 機型上，所有艙等座位皆將配備達美歷來最大尺寸的椅背螢幕，提供劇院等級的高畫質清晰顯示，並支援藍牙連接、USB-C 及萬用 AC 電源插座，同時搭載記憶泡棉坐墊，全面提升長程飛行的舒適體驗。