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高CP值親子遊　莎倫娜號滿載義式歡樂

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪、shutterstock

暑假旅遊旺季，竟然也能享優惠？歌詩達郵輪莎倫娜號真是太佛心了！指定參加8/11出發的基隆/佐世保/麗水自主遊６天，就可享有第2人半價或第三人0元（專案不可並用、優惠綁定房型），全家一起出遊，爸媽荷包輕鬆，小孩也開心，海上義式樂園「省」好玩。

▲▼暑假,親子遊,郵輪,莎倫娜號,歌詩達,半價。（圖／業者提供）

▲古羅馬神話搭配摩登設計風格，莎倫娜號潮有義思。（圖／歌詩達郵輪）

跟著歌詩達郵輪莎倫娜號，從基隆港出發，不用天天打包行李、換飯店，也不必煩惱三餐吃什麼，只要一登船，就能立刻切換成度假模式。萬神殿大堂、挑高十層樓的空間設計，搭配懸掛半空中的3D列印發光雲朵，隨著音樂流轉出不同色彩，再結合充滿未來感的數位光影效果，帶來極致視聽體驗。

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▲思高兒童游泳池是小朋友的戲水樂園。（圖／歌詩達郵輪）

阿波羅大酒吧則以鮮明大膽的撞色設計吸引目光，從繽紛沙發到特色地毯，都充滿活力與時尚感，特別適合點上一杯調酒，享受微醺放鬆的假期時光。來到戶外泳池甲板，透明玻璃天幕引進大片陽光，搭配幾何設計與亮眼色彩，打造悠閒度假氛圍。

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▲米其林星級主廚聯手打造創意菜單，滿足饕客味蕾享受。（圖／歌詩達郵輪）

除了免費餐廳之外，船上也有付費特色餐廳選擇。莎倫娜號特別邀請米其林星級主廚聯手策畫，將不同停靠港口的特色風味巧妙融入料理之中。Sushino則供應現點現做的精緻手作壽司，義式餐廳也端出香氣迷人的手工披薩，即使在海上用餐，也充滿異國旅行感。

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▲阿波羅大酒吧，船上最潮的歡樂聚點。（圖／歌詩達郵輪）

翻新後的艙房，帶來耳目一新的住宿感受。不同於過往偏暖橘色調的風格，新設計改採現代簡約路線，整體空間看起來更加明亮寬敞；衛浴則升級為玻璃拉門設計，不僅提升乾爽度，整體質感也更加舒適。

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▲海上優雅居所，義式質感美學。（圖／歌詩達郵輪）

升級後的歌詩達郵輪莎倫娜號，就像一座漂浮海上的大型度假村。從視覺美學到硬體設備都煥然一新，讓旅客在海上也能享受更加輕鬆愜意的郵輪假期。

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▲日本佐世保市，以九十九島景觀聞名，也是歌詩達莎倫娜號8/11日韓6天航次的停靠港之一。（圖／shutterstock）

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

●推薦行程：
2026 暑假航程 基隆港出發
◎沖繩4天 ◎日韓6天
指定航次【第2人半價】或【第3人0元】

詳見：
歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw
歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW

關鍵字： 暑假 親子遊 郵輪 莎倫娜號 歌詩達 半價

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