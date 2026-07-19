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免費穿浴衣拍鳥居！花蓮一日遊4站　餵水豚、吃原民無菜單料理

▲▼花蓮一日遊。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

來花蓮一日遊，真的不一定只能看海、逛夜市！這次小編安排了一條超有反差感的花蓮路線，第一站直接秒飛京都，走進充滿鳥居、手水舍與日式庭園氛圍的張家樹園，還能免費體驗浴衣、餵小鹿與水豚。接著再到老宅日式甜點店吃水信玄餅與手刷抹茶，晚餐用精緻原住民無菜單料理收尾，最後加碼花蓮經典液香扁食。想找一條好拍、好吃又有特色的花蓮景點美食一日遊，這篇真的可以收藏。

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張家樹園
第一站來到花蓮吉安的「張家樹園」，一走進園區真的會有種「我是不是飛到京都了？」的錯覺。園區裡有鳥居、手水舍、日式庭園、燈籠造景與木造風格建築，拍起來很有日本旅拍感。尤其平日來訪人潮較少，更容易拍到乾淨畫面，相機記憶體真的會不夠用。

▲▼花蓮一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

免費浴衣體驗
最吸引人的地方，是門票可以免費體驗日式和服、韓服等服裝，款式選擇不少。如果想要加配件或綁頭髮，也可以另外加價升級。換上浴衣後在鳥居、庭園、燈籠前拍照，真的超有出國感。白天和傍晚氛圍也不同，傍晚燈籠亮起後更有日式夜間庭園的感覺。

▲▼花蓮一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

餵食小動物
除了拍照，園區裡還有許多可愛小動物，像是梅花鹿、水豚、狐獴、鴨子、魚等，親子來也很適合。可以買飼料餵小鹿，看著牠們靠近真的會被萌到。門票還能折抵餐飲消費，拍照、餵動物、喝飲料休息一次滿足，整體CP值很不錯。

▲▼花蓮一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

張家樹園

地址：花蓮縣吉安鄉慶豐村慶豐四街200之一號
電話：0900－519868
營業時間：09：00－20：00

豆茶寮
穿完浴衣拍完照，下一站很適合安排到花蓮市區的「豆茶寮」。這間是很有日式沉穩氛圍的老宅甜點店，店內有和室座位、日式庭院與安靜舒服的空間，坐下來喝茶吃甜點，整個節奏會瞬間慢下來。

▲▼花蓮一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

必點水信玄餅、手刷抹茶
小編很推薦抹茶控一定要點現刷抹茶，專人現場用茶筅刷起抹茶，入口有濃厚茶香，苦甜平衡得很好。和風提拉米蘇也是人氣品項，抹茶粉的微苦搭配起司餡的香濃，吃起來不膩，木盒裝盛也很有儀式感。水信玄餅則是拍照必點，晶透的外型裡帶著櫻花，淋上黑糖後清爽又療癒。

▲▼花蓮一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

適合安排成休息站
除了抹茶甜點，店內也有焙茶、糰子、水羊羹、抹茶布丁等選擇。整體氛圍很適合安排成花蓮午後休息站，尤其從海邊或市區行程中穿插進來，會有一種小旅行被療癒的感覺。

▲▼花蓮一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

豆茶寮

地址：花蓮縣花蓮市民主里北濱街27－1號
電話：03－8336618
營業時間：周一、二、四 13：00－19：00｜周五至周日 13：00－21：00（周三公休）

流流社風味餐
來花蓮不吃原住民料理，真的會覺得少了一塊拼圖。這次安排的「流流社風味餐」是花蓮很有特色的原住民無菜單料理餐廳，主打以在地食材、山野香料與創意手法入菜，每一道端上桌都像小型藝術品。

▲▼花蓮一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

精緻原住民無菜單料理
這裡不是一般熱炒式原住民料理，而是更精緻、帶有互動感的餐飲體驗。上菜時店員會介紹每一道料理的食材與吃法，從竹雞、飛魚、野菜、刺蔥、特殊果實到在地香料，很多都是平常不太容易吃到的風味。像是竹雞肉質鮮嫩，搭配刺蔥後有辛香與柑橘調的清爽感；蒸魚肉質細嫩，吃得到食材本身的鮮味。

▲▼花蓮一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

把土地風味端上餐桌
小編特別喜歡這裡把花蓮土地風味端上餐桌的方式，不只是吃飽，而是透過每一道料理認識原住民飲食文化。擺盤也非常用心，常會運用小花、果實與枝葉裝飾，視覺和味覺都很有驚喜感。建議一定要提前預約，才不會撲空。

▲▼花蓮一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

流流社風味餐

地址：花蓮縣花蓮市民意里府前路77號
電話：0989－656606
營業時間：周三至周日 11：30－14：00、17：30－21：00（周一、二公休）

液香扁食
最後加碼花蓮經典老店「液香扁食」，這間店只賣扁食湯，卻能吸引滿滿人潮，甚至太晚來還可能吃不到。店內翻桌率算快，點餐後通常不會等太久，但如果是假日或中午尖峰時間，還是建議早點抵達。

▲▼花蓮一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

簡單卻細膩的老味道
液香扁食的湯頭走清爽路線，不會過鹹油膩，喝起來有淡淡芹菜香與大骨湯的鮮甜。扁食外皮滑順，內餡鮮香飽滿，肉餡調味剛好，不會搶掉湯頭的清甜。桌上也有白胡椒等調味料，可以留幾顆扁食加點胡椒吃，風味會更有層次。這種簡單卻細膩的老味道，就是花蓮小吃最迷人的地方，雖然只是一碗扁食湯，但吃完真的會懂為什麼它能成為花蓮必吃美食之一。

▲▼花蓮一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

液香扁食

地址：花蓮縣花蓮市主信里信義街42號
電話：03－8326761
營業時間：09：30－13：30（周日公休）

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 花蓮旅遊 張家樹園 豆茶寮 流流社風味餐 液香扁食

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