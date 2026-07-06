基隆搭歌詩達郵輪　指定航次第三人0元

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

放暑假了，給自己和家人安排一趟郵輪假期吧！歌詩達莎倫娜號明年即將暫別亞洲，今年夏天正是體驗海上義式風情及豐富娛樂的最後機會。目前從基隆出發的指定航次，推出超值的「第2人半價」或「第3人0元」好康。高CP值的玩樂享受，最適合三五好友或全家一起輕鬆出航，把握今夏最美好的倒數時光。

▲露天甲板滑水道，清涼刺激又好玩。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達莎倫娜號，整艘船以古羅馬神話為靈感，透過鮮豔色彩與流線設計，展現古典與現代交融的獨特美感。走進氣派十足的「萬神殿」中庭，挑高空間結合大型螢幕與科技感燈光設計，天花板懸掛的3D發光雲朵隨音樂節奏變化，營造出如同置身神話場景般的沉浸體驗。

▲溫熱的馬賽克躺椅，讓身心徹底放鬆。（圖／歌詩達郵輪）

延續奧林帕斯眾神主題的船上空間，包含宙斯大劇院、阿波羅大酒吧、瑟瑞斯餐廳及邱比特舞廳等，隨處充滿濃厚的神話色彩。搭配華麗典雅的歐式裝潢，不只是視覺享受，更像展開一場穿越古希臘與古羅馬的浪漫航程。

▲莎倫娜號以穀物女神之名，為主餐廳-瑟瑞斯餐廳命名，預示著女神將帶來無盡的豐盛美食。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達莎倫娜號源自義大利，在美食方面自然也不馬虎。免費餐廳提供多樣化異國料理與豐盛自助百匯，現烤披薩香氣四溢，搭配窗外遼闊海景，讓人邊用餐邊享受悠閒度假氛圍。

▲點杯冷飲、面向大海，享受微風吹拂，療癒好心情。（圖／歌詩達郵輪）

船上也有多間特色付費餐廳，滿足喜愛精緻料理的旅客需求。無論是講究細節的壽司吧，還是由星級主廚設計的創意佳餚，都為味蕾帶來不同層次的驚喜，讓每一次用餐都像是一場味覺盛宴。

▲華麗的歌舞秀，在宙斯大劇院精彩上演。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達莎倫娜號也打造豐富多元的休閒空間，滿足不同年齡旅客的期待。大人可體驗SPA，在舒適靜謐的水療環境中放鬆身心，享受專屬自己的療癒時光；小朋友也能在「思高兒童俱樂部」盡情放電、探索玩樂。

▲參加歌詩達莎倫娜號8/11日韓6天航次，有機會造訪韓國麗水知名的向日庵。（圖／shutterstock）

走出戶外甲板，刺激滑水道與泳池區總是充滿歡笑聲，即使遇到下雨，也能在配備滑動玻璃屋頂的泳池自在戲水，不受天氣影響。到了夜晚，大劇院精彩演出接棒登場，結合歌舞、特技與聲光效果的國際級表演輪番上演。從室內到戶外，從白天到夜晚，海上歡樂不打烊。

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

●推薦行程：

2026 暑假航程 基隆港出發

◎沖繩4天 ◎日韓6天

指定航次【第2人半價】或【第3人0元】

詳見：

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