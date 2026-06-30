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J人福音！日本環球影城將擴大浮動式票價　當天「越晚買越貴」

喜愛日本環球影城（USJ）的台灣遊客注意了，未來搶票可能得像買機票一樣拚手速。

▲日本環球影城（USJ）未來搶票可能得像買機票一樣拚手速。

圖文／鏡週刊

喜愛日本環球影城（USJ）的台灣遊客注意了，未來搶票可能得像買機票一樣拚手速！日本環球影城宣布，將從今年9月1日入園場次起大幅調整門票定價機制。除了現行的「彈性季節票價」之外，園區將首度導入全新變動機制定價，未來門票開賣後，價格將會隨著實際銷售進度與市場需求實時「動態調漲」。

這意味著，即使是預計在同一天入園的門票，也會因為遊客下單的時機點不同，而出現越晚買、票價越貴的現象。目前日本環球影城的一日入場券「1日影城通行證」，是依據淡旺季與園區擁擠預測，劃分為成人票8,900日圓至11,900日圓（含稅）不等的「浮動價格制」。

在現行制度下，只要當天的票價級距確定，不論何時購買都是同一價格。然而9月新制上路後，日本環球影城將在原有的季節票價基礎上，再加上銷售熱度作為計價變數。雖然新制實施後，門票的最低起步價將會從現行的8,900日圓調降500日圓，來到更親民的8,400日圓（含稅），但對於隨著門票熱銷而一路上漲的「動態票價上限」究竟會飆到多高，日本環球影城則語帶保留地表示「不對外公開」。

外界分析，日本環球影城此次祭出類似航空業與飯店業的動態定價策略，核心目的在於利用價格槓桿來分散尖峰時期的入園人潮。官方也對此強調，這項變革旨在全面優化園區的營運效率，並期盼透過人流的有效調節，進一步提升每位遊客入園後的實際體驗價值。


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關鍵字： 日本環球影城 浮動式票價 鏡週刊

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