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台東關山有「吉伊卡哇彩繪稻田」　登15米觀景台免費看

▲▼關山吉伊卡哇彩繪稻田。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲關山鎮農會推出吉伊卡哇主題彩繪稻田。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

記者蔡玟君／台北報導

今年台灣國際熱氣球嘉年華將從7月4日起登場，除了鹿野高台可以欣賞熱氣球、體驗搭乘繫留升空，在鄰近的關山鎮也推出「吉伊卡哇主題彩繪稻田」，旅客可以免費登上15公尺觀景台俯瞰稻田全景與花東縱谷風光。

關山鎮農會米國學校今年夏天推出「吉伊卡哇主題彩繪稻田」，以6種顏色水稻打造，目前已可看到可愛的角色人物現身田園間。關山鎮農會表示，往年彩稻田活動都於年末舉行，今年配合熱氣球活動，打造延伸玩法，讓旅客可以從鹿野高台一路玩到關山。

▲▼關山吉伊卡哇彩繪稻田。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼旅客可以走上觀景台俯瞰稻田和綿延山巒。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼關山吉伊卡哇彩繪稻田。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

吉伊卡哇彩繪稻田目前已可看到可愛圖樣慢慢顯現，預計至9月底前都是最佳觀賞期。在關山鎮農會米國學校內還設有高達15公尺的免費觀景台，是俯瞰彩稻田的最佳視角，同時能遠眺綿延的花東縱谷山巒風景。

▲▼關山吉伊卡哇彩繪稻田。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲關山鎮農會米國學校外觀。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

除了欣賞彩稻田，米國學校規劃了「看米、聽米、吃米、玩米、買米」五感體驗，旅客可以事先預約，其中最受歡迎的「製米體驗」，帶領參與者親自操作礱穀機，還能親手包裝紀念米帶回家。同時現場還有關山特色農作物販售，包括最具代表性的「米乖乖」，來這裡一定要買上不同口味品嚐。

關鍵字： 台東旅遊 關山鎮 吉伊卡哇 台灣國際熱氣球嘉年華

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