暑假日韓玩6天　COSTA第二人半價

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

今年暑假想帶孩子去哪兒玩？歌詩達郵輪莎倫娜號基隆出發，海上吃、住、玩、樂應有盡有，指定8/11出發的基隆/佐世保/麗水自主遊６天，即享第2人半價，一次體驗兩國雙城魅力，玩法比一般飛機團更精彩。

▲一日小船長、一日小公主體驗，孩子滿載歡樂回憶。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪莎倫娜號以古希臘神話為靈感，融合數位藝術與現代設計風格，因此有「眾神之船」的美名。全船翻新後，大廳結合3D雲朵科技與燈光效果，充滿未來感；阿波羅大酒吧則改以鮮明撞色元素打造時尚氛圍；泳池甲板也透過幾何線條設計，營造出彷彿海上派對般的度假感，每個角落都很好拍。

詮釋，從沙發、扶手椅到地毯，洋溢時尚活潑氛圍。

▲戶外泳池甲板的玻璃天幕設計，不分晴雨都可戲水。（圖／歌詩達郵輪）

船上也規劃不少親子設施，像是思高兒童俱樂部、一日小船長與小公主體驗，以及水上滑道、多功能運動場等，不論大人、小孩都能找到自己的樂趣，很適合全家一起同樂。

▲3D列印發光雲朵，懸掛於萬神殿大堂，隨音樂與燈條變幻色彩。（圖／歌詩達郵輪）

美食同樣是郵輪旅行的一大亮點。船上提供各式餐點，從現做披薩、壽司到義式冰淇淋都吃得到，除了正餐之外，還有下午茶與宵夜時段，隨時都能補充能量。玩累了則能回到升級後的現代風艙房休息，整體空間與衛浴設計更加舒適，讓海上假期從早到晚都能自在享受。

▲在海上，也能吃到現烤的手工義式披薩。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪莎倫娜號日韓６天航次，沿途停靠的佐世保，位於日本九州地區長崎縣，以豪斯登堡主題樂園、九十九島美景最具代表性，還有深受美式文化影響的「佐世保漢堡」，也是必吃的在地特色美食。

繼續來到韓國的麗水，這兒曾經舉辦世界博覽會，包含海上纜車、梧桐島、李舜臣廣場、向日庵，都值得推薦一遊。此外，也不能錯過醬蟹、章魚等海鮮美味。

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

●推薦行程：

2026 暑假航程 基隆港出發

◎沖繩4天 ◎日韓6天

指定航次【第2人半價】或【第3人0元】

詳見：

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