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宜蘭到台南盤點6家古早味冰店！吃潤餅冰淇淋、台大學生粉圓愛店

▲▼古早味冰品。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@4mefoodielifeRG 編輯 yun

文／ReadyGo

台灣的古早味冰品，承載了許多人關於童年的回憶。無論是濃郁芋冰、沁涼剉冰，還是清爽綿綿冰，每一口都能喚醒舊時的味覺記憶。從宜蘭的老字號冰城，到台南的水果名店，再到台北的懷舊冰果室，各地都有值得探訪的好味道。這篇懶人包特別整理全台6家必吃的古早味冰店，帶你一次走訪不同風格的清涼滋味，體驗屬於台灣的經典冰品風情。

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阿宗芋冰城
來到宜蘭頭城，不能錯過的就是擁有超過60年歷史的阿宗芋冰城。店內主打的芋冰堅持不含乳製品與人工添加，完全以天然食材製作，吃得到最純粹的綿密口感。除了芋頭之外，還有紅豆、桂圓與鳳梨等經典口味，讓人一次滿足多種古早味享受。

必點的「三球冰」組合，不僅份量十足，更能一次品嚐到不同的傳統滋味。店鋪位置便利，距離頭城火車站只需步行10分鐘，阿宗芋冰城早已成為宜蘭旅遊的必訪清單之一。

▲▼古早味冰品。（圖／ReadyGo提供）

圖／RG 編輯 yun

阿宗芋冰城

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號
電話：03－9771362
營業時間：09：00－21：00

聯發冰工坊
同樣位於頭城的聯發冰工坊，從老字號「聯發芋冰」轉型升級後，以文青風格重新亮相。雖然外觀更時尚，但冰品仍然延續傳統手工製作，保有古早味的純粹口感。店內人氣招牌是「花生捲冰淇淋」，將潤餅皮包裹冰淇淋與花生粉，層次感豐富，一口咬下滿是驚喜。除此之外，手工叭噗與綿綿冰也相當受到遊客喜愛，吃起來清爽又不膩口。

▲▼古早味冰品。（圖／ReadyGo提供）

圖／RG 編輯 yun

聯發冰工坊

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段190號
電話：03－9771356
營業時間：10：30－21：00（周三公休）

冰鄉
說到台南古早味冰店，冰鄉絕對榜上有名，尤其是招牌芒果冰，更是每到夏天就引來滿滿人潮。店家選用新鮮在地水果，讓冰品口感香甜，搭配大塊芒果果肉，酸甜交織讓人回味無窮。除了芒果冰，還有各式水果剉冰及傳統古早味冰品，選擇非常豐富。

▲▼古早味冰品。（圖／ReadyGo提供）

圖／RG 編輯 yun

冰鄉

地址：台南市中西區民生路一段160號
電話：06－2234427
營業時間：12：00－20：00

龍都冰菓專業家
位於台北市的龍都冰菓專業家，已經營超過60年，至今仍是許多人心中的古早味代表。這裡的冰品份量大，水果新鮮飽滿，甜度自然，最經典的就是芒果冰與綜合水果冰。鄰近捷運行天宮站，步行只要五分鐘即可到達，交通相當便利。坐在店裡，復古裝潢與懷舊氛圍讓人瞬間穿越到老台北的年代，不僅僅是一碗冰，更是許多人記憶中的台北味道。

▲▼古早味冰品。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@4mefoodielife

龍都冰菓專業家

地址：台北市萬華區和平西路三段192號
電話：02－23082227
營業時間：11：30－22：00（周三公休）

建中黑砂糖剉冰
人氣老店建中黑砂糖剉冰，以香氣濃厚的黑砂糖糖漿聞名。剉冰上鋪滿紅豆、花生、地瓜圓等經典配料，冰涼清爽中帶著傳統的甜美風味。黑砂糖的厚實甜香與冰品融合，讓人一口接一口停不下來。這裡的環境簡單樸實，但總是座無虛席，可見其受歡迎程度，正好適合午後或晚餐後來解暑，無疑是喜歡古早味冰品的必訪名單之一。

▲▼古早味冰品。（圖／ReadyGo提供）

圖／RG 編輯 yun

正宗建中黑砂糖刨冰

地址：台北市中正區泉州街35號
電話：02－23054750
營業時間：11：30－18：00

鴉片粉圓
鴉片粉圓公館店是台北知名的古早味冰品代表，深受台大學生和在地居民喜愛。這裡主打粉圓剉冰，Q彈粉圓配上手工熬煮的黑糖糖水，甜度適中、冰涼消暑。除了粉圓，還能自由搭配紅豆、花生、芋頭等多款經典配料，每一口都充滿復古滋味。

店家用料實在，堅持每日新鮮製作，口感特別扎實。是午後與晚餐後的最佳甜點選擇。無論是學生或旅客，都能在這裡品嚐到道地古早味冰品的幸福滋味。

▲▼古早味冰品。（圖／ReadyGo提供）

圖／RG 編輯 yun

鴉片粉圓

地址：台北市中正區羅斯福路四段52巷16弄4號
電話：02－23693959
營業時間：12：30－23：30

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