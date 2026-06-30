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蜘蛛人現身大稻埕夏日節　2場20分鐘「煙火+無人機秀」

▲「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日登場，今年首度攜手索尼影業，邀請超人氣英雄「蜘蛛人」跨界合作，不僅有2場結合煙火與無人機的夜空展演，蜘蛛人還將現身大稻埕街區。（示意圖／觀傳局提供）

▲「2026大稻埕夏日節」首度與「蜘蛛人」跨界合作，帶來2場煙火與無人機的夜空展演。（示意圖／觀傳局提供）

記者彭懷玉／台北報導

「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日登場，今年首度攜手索尼影業，邀請超人氣英雄「蜘蛛人」跨界合作，不僅有2場結合煙火與無人機的夜空展演，蜘蛛人還將現身大稻埕街區，包含9公尺高巨型氣偶、180公尺主題水岸光廊，以及結合復古街景打造的「顛倒屋」互動裝置，勢必成今夏最受矚目打卡點。

▲「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日登場，今年首度攜手索尼影業，邀請超人氣英雄「蜘蛛人」跨界合作，不僅有2場結合煙火與無人機的夜空展演，蜘蛛人還將現身大稻埕街區。（示意圖／觀傳局提供）

▲2026大稻埕夏日節升級，開幕及壓軸場「煙火×無人機」首度合體共演。（示意圖／觀傳局提供）

觀傳局長余祥表示，2026大稻埕夏日節活動再升級，將於7月25日開幕日及8月15日閉幕日晚間8點，推出兩場壓軸「煙火×無人機」燈光秀，全長約20分鐘。屆時蜘蛛人將以無人機隊形飛越夜空，搭配電影原版配樂及台北城市意象演出，再與煙火交織，打造不同於以往的大稻埕夏夜。

除了開、閉幕兩場大型演出外，8月5日晚間8點也將施放8分鐘主題煙火，較往年6分鐘再加碼，結合造型煙火、交叉扇形煙火、八重芯煙火及長滯空垂柳煙火等設計，帶來更豐富的視覺效果。

▲「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日登場，今年首度攜手索尼影業，邀請超人氣英雄「蜘蛛人」跨界合作，不僅有2場結合煙火與無人機的夜空展演，蜘蛛人還將現身大稻埕街區。（示意圖／觀傳局提供）

▲7/25、8/5、8/15晚間8點皆會施放煙火。（資料圖／觀傳局提供）

活動期間，大稻埕街區同步化身蜘蛛人主題場景。現場除了設置9公尺高蜘蛛人氣偶，迪化街至河岸還將打造長達180公尺的主題光廊，並推出融合大稻埕老街元素的「復古顛倒屋」互動裝置，讓民眾拍出宛如蜘蛛人倒掛穿梭街景的趣味照片。

▲「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日登場，今年首度攜手索尼影業，邀請超人氣英雄「蜘蛛人」跨界合作，不僅有2場結合煙火與無人機的夜空展演，蜘蛛人還將現身大稻埕街區。（示意圖／觀傳局提供）

▲蜘蛛人9公尺巨型氣偶將於大稻埕碼頭亮相。（示意圖／觀傳局提供）

除了夜間展演，系列活動也安排多場音樂演出，邀請溫蒂漫步、甜約翰 Sweet John等人氣樂團接力開唱；8月1日則在永樂廣場舉辦音樂會與IP互動活動，為大稻埕注入夏日氛圍。

此外，活動期間將串聯迪化街商圈推出限定優惠與集章活動，鼓勵民眾走訪周邊店家。配合蜘蛛人最新電影上映，主演Tom Holland、Zendaya及Jacob Batalon也將錄製專屬影片，為大稻埕夏日節暖身宣傳。

觀傳局提醒，煙火及無人機展演預計吸引大量人潮，建議民眾多利用大眾運輸前往，詳細活動資訊將陸續公布。

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