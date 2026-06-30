平日晚餐兩人同行68折　台北老爺Buffet優惠7/1起連推3個月

▲台北老爺酒店 Le Café咖啡廳第3季以「盛夏食旅．歐陸尋味」為主題。(圖／台北老爺酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北老爺酒店第3季餐飲新品以「盛夏旬味」為核心概念，Le Café咖啡廳、明宮粵菜廳及中山日本料理廳同步推出全新菜色，Le Café咖啡廳7月1日起至9月30日還祭出優惠，平日自助午餐兩人同行享優惠價2280元，約7折；晚餐雙人同行2380元，約68折。

Le Café咖啡廳第3季以「盛夏食旅．歐陸尋味」為主題，匯聚法國、英國、義大利與地中海沿岸等經典料理，其中，法國傳統功夫菜「勃根地燉牛頰」以牛頰肉搭配洋蔥、紅蘿蔔等蔬菜及香料長時間慢燉，肉質軟嫩細緻；充滿英倫風情的「英式炸魚薯條佐蜂蜜芥末醬」，將鮮嫩魚排裹上金黃麵衣酥炸，搭配現炸薯條與蜂蜜芥末醬，鹹香中帶有微甜層次。

「干邑龍蝦汁白帶卷」則以龍蝦殼、蔬菜及番茄熬煮數小時製成濃郁醬汁，再加入干邑白蘭地提香。而夏季不可或缺的輕盈料理則推薦「橙香紅魚沙拉」，主廚以柳橙汁與白酒醋調製特製醬汁，將紅魚熟成入味，入口散發清新柑橘果香與微酸層次，成為炎炎夏日中最具地中海風情的開胃佳餚。

Le Café咖啡廳7月1日起至9月30日還祭出優惠，平日自助午餐兩人同行享優惠價2280元（原價3256元，約7折），晚餐雙人同行2380元（原價3476元，約68折）。

▲台北老爺酒店明宮粵菜廳「夏味珍饌」。（圖／台北老爺酒店提供）

明宮粵菜廳則以「夏味珍饌」為題，聚焦粵菜講究的時令養生哲學，透過白瓜、絲瓜與綠竹筍等夏季食材，呈現清爽而富層次的粵式風味。「白瓜瑤柱花膠燉雞湯」承襲粵式煲湯工藝，以土雞腿肉搭配白瓜、日本瑤柱與花膠細火慢燉，白瓜清甜融入鮮美湯頭，花膠增添滑順膠質口感。

「啫啫魚球絲瓜煲」則延續粵菜重視鑊氣的料理精神，嚴選龍虎斑魚球高溫炸製鎖住鮮味，再與特製海鮮醬快炒，最後移入砂鍋與絲瓜燜煮，魚肉鮮嫩細緻、絲瓜甘甜柔和。另一道「紫蘇黑椒牛仔粒」精選牛仔粒高溫快煎鎖住肉汁，搭配黑胡椒醬與紫蘇葉拌炒，辛香中帶有草本清香，再佐以青龍椒與酥炸紫蘇葉。

▲台北老爺酒店中山日本廳「夏涼套餐」。（圖／台北老爺酒店提供）

中山日本料理廳推出期間限定「夏涼套餐」，以「清爽養生、旬味入饌」為主軸，精選夏季盛產的瓜類食材與季節海鮮，搭配龍蝦、鮑魚、和牛及鱘魚子醬等頂級食材。套餐以「鱈場蟹鱘魚子醬燕麥豆腐」揭開序幕，「鮑魚冬瓜煮物」則選用夏季盛產的冬瓜與鮑魚慢火燉煮。

主菜「龍蝦珍珠米菓天婦羅」以珍珠米菓取代傳統麵衣，酥脆米香包覆龍蝦鮮甜；而「香煎和牛佐生山藥泥岩鹽」則以生山藥泥平衡和牛油香，呈現豐潤卻不厚重的夏季滋味。食事「鰻魚蛋絲小丼飯」呼應日本夏季「土用丑之日」食鰻文化，肥美鰻魚搭配綿密蛋絲與香Q米飯。

▲桃園大溪威斯汀中餐廳港點吃到飽延至9/30。（圖／取自桃園大溪笠復威斯汀度假酒店臉書）

另外，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店儷軒中餐廳的午間港點吃到飽活動，原本預計6月30日結束，不過業者日前宣布延長到9月30日，除了燒賣、叉燒粉腸、鹹水餃、流沙包等港點外，還有港式燒鴨、蜜汁叉燒、玫瑰油雞、乾炒牛河、皮蛋瘦肉粥、金沙豆腐、翡翠海鮮羹等菜色，超過30道菜色全都可以無限續點。菜單點我。

儷軒中餐廳港點吃到飽專案時間為每周三至周五11:30至14:00，餐費成人1180元+10%、小孩599元+10%。