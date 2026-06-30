「台南－澎湖」交通船今啟航　暑假限定每周2班

▲台南安平－澎湖馬公觀光交通船啟航。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

南台灣旅客到澎湖又多一個選擇！「台南安平－澎湖馬公」觀光交通船定期航班於今（30）日正式開航，鎖定澎湖國際海上花火節與台南將軍吼音樂節兩大夏季盛事期間，規劃於暑假期間的周二、五往返兩地，大幅提升兩地交通便利性。

安平馬公觀光交通船航班規劃於6月至8月的暑假期間限定營運，周二、五自安平商港出發往返澎湖馬公商港，上午8時從安平出發，下午2時從馬公返程，航程約2.5小時，沿途可欣賞壯闊的台灣海峽美景，不論是安排周末輕旅行，或是深度海島旅遊都非常便利。

▲南台灣旅客又多一個選擇搭船前往澎湖欣賞花火節。

▲今年澎湖國際海上花火節活動持續至8月25日。（圖／澎湖縣政府提供）

台南市政府表示，本航班由安平商港及馬公商港登船，距離熱門景點皆非常近，還可於馬公商港內旅遊服務中心免稅店採購免稅商品，享受類出國輕旅行的便利。旅客可透過詠傑海運FB官方粉絲頁「詠傑海運-雙吉福氣輪」、官方Line ID：＠ywi1154p或合作旅行社洽詢購票及旅遊行程資訊。

此外，台南市交通局特別協調公車業者行經安平港區內，旅客持電子票證自台南火車站搭乘「綠17公車」（繞駛路線）或是「藍幹線」就能輕鬆直達安平港旅客服務中心，並享基本里程免費。

安平馬公觀光交通船航班日期

6/30(二)、 7/3(五)、 7/7(二)、7/14(二)、 7/17(五)、 7/21(二)、 7/28(二)、 7/31 (五)、 8/4 (二)、 8/7(五)，共計20航次

安平馬公觀光交通船開航時間：

安平→馬公：上午8時自安平港開航，旅客報到時間為上午6時30分至7時30分

馬公→安平：下午2時自馬公港開航，預計抵達安平港時間為下午5時