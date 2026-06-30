台東「鹿野龍高步道」7/2啟用　觀景台看熱氣球、眺望花東縱谷

▲台東鹿野龍高步道將完工啟用（圖／翻攝自莊瑞雄立委臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

台東又有新景點！花東縱谷國家風景區管理處宣布，全新「鹿野龍高步道」已經完工，將於7月2日正式啟用，未來旅客可以從步道的觀景台飽覽花東縱谷風景，同時適逢台灣國際熱氣球嘉年華即將登場，也能從步道欣賞熱氣球升空景象。

鹿野龍高步道全長約700公尺，串聯鹿野高台與龍田降落場兩大重要遊憩節點。遊客可透過步道系統深入探索鹿野高台周邊景觀資源，體驗兼具休閒健行、生態觀察及景觀欣賞的慢遊旅程，同時強化高台與龍田聚落之間的觀光連結，帶動地方觀光發展及遊客停留效益。

▲▼從步道可以欣賞熱氣球升空。（示意圖／台東縣政府提供）

步道沿途視野遼闊，設置多處觀景及休憩空間，提供遊客舒適的賞景環境。站上觀景平台可遠眺卑南溪河谷地景、花東縱谷山巒及鹿野田園風光，並以不同角度欣賞熱氣球升空及飛行傘翱翔天際的壯麗景象，兼具自然景觀與空域活動特色，打造全台少見的空域景觀步道體驗。

因應每年熱氣球嘉年華期間大量遊客造訪需求，花東縱管處持續優化鹿野高台周邊遊憩環境與服務設施。龍高步道啟用後，不僅提供更多元的賞球視角及遊憩動線，也有助於分散人流、提升遊憩安全與旅遊品質，遊客能以更舒適從容的方式欣賞國際級熱氣球盛會，進一步提升鹿野高台觀光服務量能及國際旅遊吸引力。