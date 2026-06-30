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「全台最美飯店」30家名單曝光　花蓮理想大地、福容淡水8連霸

▲第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」得獎名單正式出爐。（圖／易遊網提供）

▲第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」得獎名單正式出爐。（圖／易遊網提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

第8屆易遊網「台灣最美飯店大賞」今（30日）公布得獎名單。今年票選歷時14天，共吸引超過50萬票，創下歷屆新高，最終選出30家獲獎飯店。其中，「花蓮理想大地渡假飯店」與「福容大飯店淡水漁人碼頭店」雙雙締造8連霸紀錄；「晶華國際酒店集團」則有3家飯店獲獎，成為本屆最大贏家。

▲第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」得獎名單正式出爐。（圖／易遊網提供）

▲▼「花蓮理想大地渡假飯店」與「福容大飯店淡水漁人碼頭店」雙雙締造8連霸紀錄。

▲第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」得獎名單正式出爐。（圖／易遊網提供）

最美慢活渡假獎　宜花成最大贏家
今年「最美慢活渡假獎」由宜蘭、花蓮表現最亮眼，共囊括5席。花蓮包括太魯閣晶英酒店、花蓮理想大地渡假飯店及瑞穗天合國際觀光酒店；宜蘭則由礁溪老爺酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店獲獎，另外台北北投麗禧溫泉酒店也順利入榜。

▲第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」得獎名單正式出爐。（圖／易遊網提供）

▲台北艾麗希爾頓格芮精選酒店。
最美都會氛圍獎　台北、台南包辦
都會旅宿則由台北與台南兩地飯店拿下，包括台北晶華酒店、台北艾麗希爾頓格芮精選酒店、大倉久和大飯店，以及台南晶英酒店、煙波大飯店台南館、桂田酒店。

▲第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」得獎名單正式出爐。（圖／易遊網提供）

▲煙波大飯店新竹湖濱館首次獲獎。
最美親子享樂獎　福容淡水8連霸
親子飯店方面，福容大飯店淡水漁人碼頭店再度蟬聯冠軍，締造8連霸紀錄；煙波大飯店新竹湖濱館首次獲獎，另外墾丁凱撒、綠舞國際觀光飯店、關西六福莊生態度假旅館及福容大飯店麗寶樂園也榜上有名。

▲第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」得獎名單正式出爐。（圖／易遊網提供）

▲▼關西六福莊生態度假旅館；玄町本二家日式旅宿獲最美風格設計獎。

▲最美風格設計獎_玄町本二家日式旅宿。（圖／易遊網提供）

最美風格設計獎　新秀飯店首度入榜
風格設計類別今年新面孔最多，礁溪寒沐酒店、玄町本二家日式旅宿首次參賽即獲獎，八里福朋喜來登酒店則成功擠進得獎名單，其他獲獎飯店還包括葛瑪蘭之星飯店、遠雄悅來大飯店及日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。

▲第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」得獎名單正式出爐。（圖／易遊網提供）

▲▼墾丁凱撒豪華花園套房；宜蘭力麗威斯汀雙臥室泳池別墅。

▲第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」得獎名單正式出爐。（圖／易遊網提供）
最美房間獎　從Villa到海景房都入選
「最美房間獎」則聚焦客房設計與住宿體驗，得獎房型包括葛瑪蘭之星飯店經典雙人房、瑞穗天合格蘭尊爵別墅、礁溪老爺和式山景套房、福容淡水海景和式雙人房、宜蘭力麗威斯汀雙臥室泳池別墅，以及墾丁凱撒豪華花園套房。

▲第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」得獎名單正式出爐。（圖／易遊網提供）

▲礁溪老爺和式山景套房。
易遊網表示，即日起至7月12日攜手獲獎飯店推出限時優惠，住房最低47折起，除提供免費升等、贈餐點及親子優惠外，下單還有機會抽中免費住宿券。

另外，八里福朋喜來登酒店也祭出72小時快閃專案，6月30日起於官網開放訂房，7至8月平日入住，一泊二食每人4,495元起，旅客可入住市景或河景房型，房內欣賞國際級淡江大橋地標美景，感受八里河岸獨有的夏日風情。

關鍵字： 全台最美飯店 台灣最美飯店大賞

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