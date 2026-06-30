全桌免費吃鮑魚、紅蝦！馬辣10品牌應援世足　猜冠軍抽500元

▲涮樂和牛鍋物世足應援「九孔鮑魚吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

世界盃足球賽熱潮席捲全球，馬辣餐飲集團集結旗下10大品牌，於全台50家門市推出「世界盃狂歡應援特輯」，除了猜冠軍抽500元抵用券，店內用餐打卡分享國家旗幟或應援照，全桌免費升級鮑魚、天使紅蝦吃到飽，而在冠軍隊出爐後，只要身分證姓名對中該國名任一字，吃到飽品牌即享「4人同行1人免費」。

▲馬辣、新馬辣、新馬辣PLUS世足應援「XXL大蛤吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）

馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、夯下去、肉之間、熊一、燒肉Cha Cha、椒朋友及狗一下等10大品牌、全台50家門市，7月同步推出「世界盃狂歡應援特輯」，第一波活動是7月1日至7月20日，只要在各品牌官方IG活動貼文下方留言預測「2026世足冠軍隊伍」，有機會抽中全品牌通用500元餐飲抵用券。

▲熊一頂級燒肉世足應援「九孔鮑魚吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）

第二波7月9日至7月20日登場，球迷至配合活動之門市用餐並符合指定餐點或消費金額後，手持店內國家旗幟或應援佈置拍照打卡，並公開分享至個人FB/IG，馬辣、新馬辣、新馬辣Plus與涮樂和牛鍋物全桌送XXL大蛤吃到飽，熊一燒肉升級九孔鮑魚吃到飽，夯下去和牛燒肉放題全桌享天使紅蝦吃到飽，狗一下居酒食堂送廣島炸牡蠣、肉之間送美國CAB安格斯黑牛上肩，燒肉Cha Cha、椒朋友辛潮麻辣鍋則有特上鮮嫩菲力、豪華海鮮免費吃。

第三波活動則是決賽後的7月21日至7月23日，凡至配合活動之門市用餐並符合指定餐點或消費金額，只要有效證件（身分證／健保卡／駕照）姓名對中2026世足冠軍國家名任一字（須同字），吃到飽品牌（馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一、夯下去、狗一下-忠孝店）享4人同行1人免費，燒肉Cha Cha招待夢幻三大和牛盛合。

▲桃園飯店6周年餐飲優惠8月登場。（圖／和逸飯店·桃園館提供）

另外，桃園和逸飯店歡慶6周年，館內餐飲8月推出以數字「6」為主題的限定優惠，逸薈軒中餐廳推出經典川揚風味加價購活動，活動期間用餐加價66元，即可享主廚精選菜色「椒麻薺菜嫩腐皮」或「雞絲涼粉」1份；主打多國料理的Cozzi Market逸．市集BUFFET餐廳則推出聚餐回饋方案，凡6位成人同行用餐，即贈600元餐飲折價券1張；Blu Bar船艙主題酒吧則推出「六六大順 Fortune Dice」活動，單筆消費滿600元即可參加擲骰遊戲，依骰子點數享有對應折抵優惠。