三鶯線通車「從老街吃到壽司名店」　還能30分鐘直達郊山步道

▲新北捷運三鶯線今日下午2點正式通車。（圖／翻攝自新北捷運局）

記者彭懷玉／綜合報導

新北捷運三鶯線今（30）日下午2點正式通車，至8月31日前，民眾持電子票證進出站刷卡即可免費搭乘。三鶯線串聯土城、三峽與鶯歌三大生活圈，不僅讓通勤更加便利，也將三峽老街、鶯歌陶瓷老街、新北市美術館等人氣景點一線串起。無論是漫遊老街品嚐豆花、咖啡、壽司，或搭捷運直達登山步道健行，都能輕鬆安排一趟暑假一日小旅行。

▲至8月31日前，民眾持電子票證進出三鶯線站點可享免費搭乘。（圖／翻攝自新北捷運局）

逛全台最長「三峽老街」、清水祖師廟

長260公尺的「三峽老街」沿著民權街展開，是全台保存最長的老街，從三峽站出發，步行即可抵達老街商圈。紅磚拱廊、巴洛克式牌樓與立柱，完整保留18世紀街景樣貌；位於老街盡頭的「三峽清水祖師廟」建於1769年，由藝術大師李梅樹親自規劃重建，被譽為「東方藝術殿堂」，是在地信仰與藝術的核心。

▲▼長260公尺的「三峽老街」沿著民權街展開，是全台保存最長的老街；三峽清水祖師廟。（圖／記者彭懷玉攝）



三峽老街豆花、咖啡、豆製甜點一次收

夏日想消暑，許多人會先來碗以天然山泉水製作的「山泉水手工豆花」，綿密豆花帶著淡淡豆香，是逛街後的人氣選擇。

三峽國小對面的「Qm159 清琳咖啡」2021年開幕後成網美打卡點，空間以大量漂流木，古董、植栽點綴，營造出歐式木質空間，店內還有以紫菜入餡的黑菜水餃，成為不少遊客的隱藏版必點。

▲「禾乃川國產豆製所」座落於合習聚落內，由有70年歷史的愛鄰醫院改建。（圖／記者彭懷玉攝）



由有70年歷史的愛鄰醫院改建的「禾乃川國產豆製所」，被網友譽為「最美冰店」。店家主打台灣大豆製品，碧螺春豆奶、碧螺春豆腐冰、黑豆豆乳霜淇淋都極具特色，品嚐完還能逛逛合習聚落。

鶯歌老街吃壽司 排骨飯、創意料理也別錯過

搭車往鶯歌方向，陶瓷老街站周邊聚集不少人氣餐廳。「八條壽司鶯歌店」以高CP值握壽司聞名，比目魚握壽司與海膽干貝是網友推薦的品項。

▲阿婆壽司。（圖／記者項瀚攝）



如果想吃點不一樣的，「遂人炊事」將工業風空間結合義式創意料理；而「厚道飲食店」則以古早味排骨飯打響名號，先滷後炸的排骨是許多人到鶯歌必吃的經典。至於平價派，在地開業超過50年老店「阿婆壽司」，縱使漲價，大綜合壽司也只要65元、豆皮壽司50元，茶碗蒸已調整為30元，仍是學生與在地居民的人氣選擇。

▲新北市美術館即日起7月12日推出《海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場》。（圖／新北市美術館提供，下同）



除了老街 還能順遊新北市美術館

三鶯線通車後，也讓近年新開幕的新北市美術館更容易抵達。新北市美術館由知名建築師姚仁喜操刀設計，建築外觀靈感源自於鶯歌地區的自然地景與人文特色，以流動的線條和錯落的量體，呼應蘆葦隨風搖曳的意象館舍，成為新北藝文新地標。

▲從戶外園區南高地、北草坪、公共藝術作品「三鶯之心」周邊等區，皆能欣賞光影變化。



即日起7月12日推出《海山夜行－建築光雕暨聲光環境劇場》，結合建築光雕、聲音藝術、舞蹈影像與地景劇場，打造近10分鐘的沉浸式夜間體驗，從戶外園區南高地、北草坪、公共藝術作品「三鶯之心」周邊，以及捷運三鶯線鶯歌站通往美術館的通廊等區域，皆能欣賞不同視角下的建築與光影變化，適合安排半日散步行程。

▲鶯歌地名以「鶯歌石」而得名，是鶯歌重要的地標。（圖／記者鄭遠龍攝）



捷運直達郊山 3條步道從新手到進階都有

不只吃美食，三鶯線還能快速銜接郊山步道。蝴蝶步道（頂埔站）屬於親子首選，從頂埔站出發，沿大安圳旁步行即可抵達，全長約1.3公里，地勢平坦，適合親子與長者散步賞蝶。

鳶山步道（三峽站），從三峽站出站後，可轉乘接駁公車前往，登頂後可俯瞰鶯歌與桃園景色，還能順遊知名的鳶山彩壁。

鶯歌石步道（鶯歌車站），從鶯歌車站步行約10分鐘即可起登，步道不長，觀景台可遠眺桃鶯平原，是新手也能輕鬆完成的熱門路線。

另外，三峽老街也別錯過庶民美術館、藍染遊客中心；鶯歌永吉公園可賞每年2月至4月盛開的炮仗花，還有3座兩層樓的旋轉溜滑梯及許多兒童遊樂設施，供親子族盡情放電遊玩。

