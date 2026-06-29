台東巨型熱氣球主題館7/3登場　即起開放預約、抽自由飛體驗

▲台東博覽會有熱氣球造型的「夢想東升－WALK IN 熱氣球主題館」讓民眾預約參觀。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台東今年夏天兩大活動「台東博覽會」、「台灣國際熱氣球嘉年華」分別於7月3日與4日登場，台東縣政府更打造全新「夢想東升－WALK IN 熱氣球」主題館，採預約參觀制，讓旅客了解熱氣球嘉年華發展歷程與知識，還能抽自由飛體驗。

▲▼夢想東升－WALK IN 熱氣球主題館以過去15年熱氣球嘉年華的回顧歷程，打造沉浸式展覽。

台東縣政府表示，此次全新「夢想東升－WALK IN 熱氣球」主題館外觀以巨型熱氣球造型打造，結合台東地景影像與環境音效，透過沉浸式展覽、互動體驗及三大夢想任務，帶領民眾從不同視角探索熱氣球的魅力與飛行故事，並認識熱氣球嘉年華15年發展歷程。即日起可透過KKTIX官網預約，12人以上團體則可透過台東博覽會官網預約導覽。

▲參觀展覽還可以抽熱氣球自由飛體驗。（圖／ETtoday資料照）

活動期間，凡入館參觀即可獲得限量「夢想明信片」1張，且只要在「共築未來」展區寫下願望或對未來的期待，即可參加熱氣球自由飛體驗抽獎活動。活動期間共分4梯次抽獎，分別為7月3日至14日、7月15日至26日、7月27日至8月7日，以及8月8日至20日，每梯次抽出1組（2人）。

首屆「台東博覽會」從7月3日至8月20日為止，以台東縣立體育館為主場館，核心展區涵蓋台東舊站特區、全縣9大展區和10大策展主題，匯聚23檔主題展覽與200場活動，將整座縣城轉化為一座大型展覽場館，讓文化與設計深度融入地方日常。

博覽會以「SLOW FOR LIFE」為核心精神，從慢經濟、台東藍、南島文化到永續發展，展現台東在土地、文化、產業與生活方式上的長期累積，以及對未來生活樣態的想像與實踐。