陽明山新景點「猴崁水圳步道」走繩索吊橋　穿竹林一路聽溪水聲

▲陽明山竹子湖的「猴崁水圳步道」3月底完工。（圖／大地處提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

陽明山再添一處新景點！位於竹子湖的「猴崁水圳步道」3月底完工，在保留原有山林景觀與自然紋理的前提下，新設入口廣場、步道系統及跨溪吊橋等設施。漫步其中，可沿著潺潺水圳穿越竹林與森林，途中還能走過跨水圳橋、繩索吊橋，一路欣賞山林景致，成為今夏消暑踏青新去處。

▲透水碎石步徑。



繼草山觀瀑吊橋開放一砲而紅後，猴崁水圳步道性質與之雷同，但兩處距離相隔約1.4公里。走進猴崁水圳步道，沿途伴隨潺潺流水、綠蔭森林與幽靜竹林，當下還可循著步道前往繡球花田，欣賞繽紛花景，或是漫步青楓步道，感受被綠意環繞的愜意氛圍。

▲▼棧橋步道；透水碎石步徑。



台北市大地工程處表示，此次工程除了改善原有灌溉水圳設施，也同步增設入口廣場及完整步道系統，提升整體遊憩品質。入口廣場以木座椅為設計意象，提供旅客休憩賞景空間；步道則結合透水碎石步徑、階梯段塊石步道及棧橋步道，並串聯水圳橋與跨溪繩索吊橋，讓民眾在健行途中，更能近距離感受山林、水圳與溪流交織而成的自然景觀。

▲▼猴崁水圳；跨溪繩索吊橋。



大地處坡地整治科長徐瑞億表示，猴崁水圳步道原本是當地農民巡視灌溉水圳的路徑，部分路段因年久失修必須涉水通行。隨著農業型態改變，這條路逐漸成為登山客親近自然的小徑，因此這次改善工程以「手作步道」理念規劃，在兼顧自然環境下修復水圳設施，也提升農民巡水及民眾健行的安全性，打造兼具生態、人文與休閒功能的林蔭秘境步道。

▲湖田社區地圖，點圖放大。



沿線還能順遊竹子湖觀景平台、蓬萊米原種田故事館及水車寮水圳步道等景點，串聯竹子湖周邊自然與人文風景，無論是親子踏青、好友健行，或喜愛攝影的旅客，都能享受一趟悠閒的山林小旅行。

▲竹子湖「青楓步道」。（圖／記者彭懷玉攝）