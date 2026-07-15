ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

進門先看三層樓高金奢酒塔！55年老百貨變身米其林推薦飯店

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲OKU Hotel Taichung歐酷酒店。（圖／部落客《小腹婆大世界》授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者温筌／綜合報導

入選《MICHELIN Guide》米其林指南推薦名單，成為台中僅五間獲收錄的飯店之一！「OKU Hotel Taichung歐酷酒店」的前身，是落成於1971年的「櫻田百貨」，保留了當年老建築的原始結構，一進門就能看見三樓高的奢華酒塔；地點鄰近市區，距離台中火車站也只需步行8分鐘，出門就是熱鬧的中華路夜市，交通相當方便。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

酒店前身是櫻田百貨
整體空間由曾設計京都四季酒店、曼谷嘉佩樂酒店的國際知名團隊HBA Studio打造。將過去歷史建築的復古融合歐式古典及現代美學，形成新舊融合風格獨特的酒店。最驚艷的莫過於大廳三層樓高的酒塔牆，金色立柱、玻璃架、燈光堆疊，再擺滿各式酒類，讓人眼前為之一亮。

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲復古風格擺設增添氛圍感。

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲酒店房卡。

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

館內設有80間客房
從11坪起跳最大可到26坪，而且每間都有景觀對外窗。從金色按設、鏡面到懷舊老式電話，都充滿復古氛圍的設計巧思。寢具採用席夢思名床獨立筒袋裝彈簧款式，舒適度極高；浴室採用乾溼分離，且配置有免治馬桶和暖風機。

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）
 

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲房間內的Mini Bar。

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

公共設施
酒店公設也是一大亮點，全台中首間以琴酒為主題的特色酒吧「Ailìse Bar艾莉蕬酒吧」，由冠軍調酒師主導，為OKU設計專屬酒單，非常推薦在結束一天的行程後，到這裡小酌感受高質感的餐酒饗宴。此外飯店也設有雪茄室、健身房、自助洗衣房和戶外休憩區，設施齊全。

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲雪茄室。

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲自助洗衣房。

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲戶外休憩區。

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

早餐採自助吧形式
品項齊全，中式熟食粥品或西式麵包沙拉皆可選，除了主廚設計的精緻小點，還有現點現做的蛋料理區，其中歐姆蛋還能自己挑選喜歡的配料，相當貼心。部落客《小腹婆大世界》推薦必點現做歐姆蛋、松露濃湯、松露燉飯，無論今天想吃什麼類型的早餐，在「OKU Hotel Taichung歐酷酒店」都能一次滿足。

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

▲▼OKU歐酷酒店。（圖／部落客小腹婆大世界授權提供）

OKU Hotel Taichung歐酷酒店

地址：400 台中市中區中華里成功路 357 號
電話：04－22261588

＊部落客小腹婆大世界現有經營：部落格FBInstagramYouTube

【你可能也想看】

南投隱世秘境！偽露營Villa坐擁1.2萬坪森林　浪漫夜晚點亮整座園區
萬里預約制玩水烤肉農莊！溪畔吹天然冷氣＋山泉水泳池玩整天
虱目魚肚湯鮮嫩無土味！老饕必訪七堵美食　營養三明治美味不輸廟口

關鍵字： OKU歐酷酒店 台中旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 小腹婆大世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【要睡了嗎...？】小貓想找姐繼續玩　見牠在睡覺竟乖乖跟著躺下XD

推薦閱讀

萬里預約制玩水烤肉農莊！溪畔吹天然冷氣＋山泉水泳池玩整天

萬里預約制玩水烤肉農莊！溪畔吹天然冷氣＋山泉水泳池玩整天

南投隱世秘境！偽露營Villa坐擁1.2萬坪森林　浪漫夜晚點亮整座園區

南投隱世秘境！偽露營Villa坐擁1.2萬坪森林　浪漫夜晚點亮整座園區

虱目魚肚湯鮮嫩無土味！老饕必訪七堵美食　營養三明治美味不輸廟口

虱目魚肚湯鮮嫩無土味！老饕必訪七堵美食　營養三明治美味不輸廟口

恐龍伴入眠！宜蘭超浮誇樓中樓主題民宿　房內滑梯＋賽車玩瘋小朋友

恐龍伴入眠！宜蘭超浮誇樓中樓主題民宿　房內滑梯＋賽車玩瘋小朋友

超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

五桐號推藍莓系列2款新品　可加購「蒙奇奇」聯名限量周邊

五桐號推藍莓系列2款新品　可加購「蒙奇奇」聯名限量周邊

陳耀訓蛋黃酥中秋檔期7/28開搶

陳耀訓蛋黃酥中秋檔期7/28開搶

宜蘭最齊全玩水地圖！按鄉鎮分類一次看

宜蘭最齊全玩水地圖！按鄉鎮分類一次看

台東熱氣球「吉伊卡哇」5大活動攻略

台東熱氣球「吉伊卡哇」5大活動攻略

大稻埕夏日節住房3299元起

大稻埕夏日節住房3299元起

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南「莊子土豆仁湯」公告無限期停業

姓名有「王」或「玉」字邊　王品牛排請吃龍蝦

開箱東部最美「山嵐圖書館」

住花蓮捷絲旅三天兩夜4480起送早餐、接駁

台北板橋馥華艾美酒店明起可入住

米其林必比登9連霸餐廳一次看

「阿爸的客家菜」拒評鑑仍獲必比登　求饕客不要比較或責難

11家店掉出必比登名單　台北「茂園」9連霸挑戰失敗

老字號手搖「休閒小站」重返台北　新門市開幕買1送1

亞尼克推「特濃薄荷巧克力生乳捲」　4款甜點限時開賣

熱門行程

最新新聞更多

超商連5天「買1送1」懶人包！萊爾富咖啡泡麵半價　全家夯品5折

五桐號推藍莓系列2款新品　可加購「蒙奇奇」聯名限量周邊

陳耀訓蛋黃酥中秋檔期7/28開搶

宜蘭最齊全玩水地圖！按鄉鎮分類一次看

台東熱氣球「吉伊卡哇」5大活動攻略

大稻埕夏日節住房3299元起

華航慶祝福岡航線開航50周年！

CoCo「蜜桃映烏龍、3款拿鐵」買1送1　迷客夏指定飲品免費加料

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366