進門先看三層樓高金奢酒塔！55年老百貨變身米其林推薦飯店

▲OKU Hotel Taichung歐酷酒店。（圖／部落客《小腹婆大世界》授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者温筌／綜合報導

入選《MICHELIN Guide》米其林指南推薦名單，成為台中僅五間獲收錄的飯店之一！「OKU Hotel Taichung歐酷酒店」的前身，是落成於1971年的「櫻田百貨」，保留了當年老建築的原始結構，一進門就能看見三樓高的奢華酒塔；地點鄰近市區，距離台中火車站也只需步行8分鐘，出門就是熱鬧的中華路夜市，交通相當方便。

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酒店前身是櫻田百貨

整體空間由曾設計京都四季酒店、曼谷嘉佩樂酒店的國際知名團隊HBA Studio打造。將過去歷史建築的復古融合歐式古典及現代美學，形成新舊融合風格獨特的酒店。最驚艷的莫過於大廳三層樓高的酒塔牆，金色立柱、玻璃架、燈光堆疊，再擺滿各式酒類，讓人眼前為之一亮。





▲復古風格擺設增添氛圍感。

▲酒店房卡。



館內設有80間客房

從11坪起跳最大可到26坪，而且每間都有景觀對外窗。從金色按設、鏡面到懷舊老式電話，都充滿復古氛圍的設計巧思。寢具採用席夢思名床獨立筒袋裝彈簧款式，舒適度極高；浴室採用乾溼分離，且配置有免治馬桶和暖風機。



















▲房間內的Mini Bar。





公共設施

酒店公設也是一大亮點，全台中首間以琴酒為主題的特色酒吧「Ailìse Bar艾莉蕬酒吧」，由冠軍調酒師主導，為OKU設計專屬酒單，非常推薦在結束一天的行程後，到這裡小酌感受高質感的餐酒饗宴。此外飯店也設有雪茄室、健身房、自助洗衣房和戶外休憩區，設施齊全。







▲雪茄室。

▲自助洗衣房。





▲戶外休憩區。





早餐採自助吧形式

品項齊全，中式熟食粥品或西式麵包沙拉皆可選，除了主廚設計的精緻小點，還有現點現做的蛋料理區，其中歐姆蛋還能自己挑選喜歡的配料，相當貼心。部落客《小腹婆大世界》推薦必點現做歐姆蛋、松露濃湯、松露燉飯，無論今天想吃什麼類型的早餐，在「OKU Hotel Taichung歐酷酒店」都能一次滿足。

OKU Hotel Taichung歐酷酒店



地址：400 台中市中區中華里成功路 357 號

電話：04－22261588

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