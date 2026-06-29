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樂天皇朝推杜拜巧克力小籠包、可可炒飯　新品第二件8折

▲▼「樂天皇朝」推出期間限定「眾神的夏日可可饗宴」。（圖／樂天皇朝提供）

▲樂天皇朝推出杜拜巧克力小籠包。（圖／樂天皇朝提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新加坡中餐品牌「樂天皇朝」明起至8月30日推出期間限定「杜拜巧克力小籠包」，還有多款可可風味創意料理；7月17日前平日點任一道限定新品，即可享第二道新品8折優惠。

▲▼「樂天皇朝」推出期間限定「眾神的夏日可可饗宴」。（圖／樂天皇朝提供）

▲可可三味雞翅。

▲▼「樂天皇朝」推出期間限定「眾神的夏日可可饗宴」。（圖／樂天皇朝提供）

▲可可炭香牛菲力炒飯。

樂天皇朝此次推出「眾神的夏日可可饗宴」，「杜拜巧克力小籠包」延續招牌八色小籠包特色，以雙色外皮包裹整顆杜拜巧克力與Q彈麻糬，搭配開心果風味內餡，呈現酥脆、Q彈與堅果香交織的口感，每份188元。

業者還將可可元素延伸至多道鹹食料理，包括「可可三味雞翅」、「可可炭香牛菲力炒飯」、「避風塘金磚豆腐」與「椒麻金絲蝦球」等新品。

▲▼「樂天皇朝」推出期間限定「眾神的夏日可可饗宴」。（圖／樂天皇朝提供）

▲避風塘金磚豆腐。

「眾神的夏日可可饗宴」明天起至8月30日限時開跑，7月17日前平日用餐任點一道新品，第2道新品即享8折優惠。

▲添好運明天插旗大葉高島屋。（圖／添好運提供）

▲添好運公布7月港點吃到飽舉辦門市。（圖／添好運提供）

另外，添好運港點吃到飽「點心放題」活動7月持續登場，7月舉辦門市分別是台中J Mall店、台南小北門店、高雄富民店，目前3家門市開放網路訂位。

用餐場次也有所更動，台中J Mall店僅開放平日14:00一個場次，每時段限量20位；台南小北門店則是平日14:00、15:40兩個場次，每時段限量40位。高雄富民店用餐時段不限平假日，時段為14:00、15:40兩個場次，每時段限量40位。3家分店用餐時間都是100分鐘，每人699元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 樂天皇朝 添好運

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