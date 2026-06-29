旅費上漲照樣出國玩　調查：台人願為演唱會造訪二三線城市

▲即使旅遊成本提高，台灣人的旅遊信心仍居亞太之冠。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商Klook發布最新2026下半年《亞太區旅遊脈動大調查》，其中高達95%的亞太旅客即使面臨旅遊成本提高，今年仍照常出遊，未因成本因素取消或延後旅程，台灣人的旅遊信心更居亞太之冠。同時，平台也發覺旅客更加精打細算，特色活動也帶動小眾目的地崛起，超過7成的旅客更願意為了演唱會、音樂祭等活動造訪二、三線城市。

趨勢1：旅遊需求依舊強勁 台灣旅客出遊信心奪亞太之冠

Klook表示，儘管旅遊成本持續波動，亞太旅客出遊意願依然極強。其中，台灣旅客的旅遊信心更居亞太之冠，86%表示對2026下半年的出遊信心與年初相同甚至更高，較亞太平均高出14％，展現台灣旅客高度的出遊意願。

▲亞太旅客出國更加精打細算。（示意圖／記者蔡玟君攝）

趨勢2：願意花錢 但精打細算程度升高

面對旅遊成本增加，多數亞太旅客選擇維持旅行，但透過更精明的規劃控制預算，包含更積極搜尋優惠或套票方案、提早預訂、減少旅行次數但投入更多時間挑選最符合需求的旅程。

台灣旅客的策略則略有不同，除了同樣偏好搜尋優惠及提早預訂外，其次更傾向維持原定目的地，但選擇價格更實惠的機票或住宿，在不改變旅遊計畫的情況下有效控制預算。調查也顯示，85%台灣旅客曾因油價或成本波動調整旅遊安排，僅15%表示即使機票價格上漲，也不影響原有旅遊計畫。

▲小眾目的地崛起。上圖為澳洲凱恩斯庫蘭達熱帶雨林。（圖／Klook提供）

趨勢3：小眾目的地崛起 特色活動帶動二三線城市

Klook指出，旅客不再只追逐熱門景點，而是希望一趟旅程玩得更深、更廣。根據數據顯示，三分之二亞太旅客希望在一趟旅程中探索更多地方，主要原因包括深入體驗在地文化（42%）、發掘隱藏景點（39%）以及提升旅遊預算效益（37%）。

此外，77%亞太旅客更會在造訪熱門城市之餘也順道遊覽周邊小鎮或冷門景點；73%更願意為了演唱會、音樂祭或特色活動，專程造訪二、三線城市，其中台灣旅客意願更高，較亞太平均高出3%，顯示特色活動已成為帶動台灣旅客探索小眾城市的重要驅動力。

日本名古屋、福岡、澳洲凱恩斯、韓國江原道等地，皆為成長明顯的二三線城市，正逐步成為旅遊市場的最新成長動能。

▲深度體驗成為旅客決策方向。上圖為白川鄉合掌村。（圖／Klook提供）

趨勢4：體驗優先 從「選目的地」轉向「選活動」

在旅遊決策方式上，「體驗先行」的趨勢也越來越明顯。超過半數亞太旅客表示，規劃旅程時會先決定想參加的活動，再選擇目的地，而不再單純以城市或國家作為出發點。

同時，每10位旅客中就有8位願意花費和去年相同甚至更多的預算在體驗行程上，最受歡迎的內容包括在地文化體驗（如路邊小吃、街頭塗鴉）、城市深度探索（如腳踏車探索體驗），以及隱藏景點等，更顯示旅客追求的是能真正感受目的地特色的旅行。

趨勢5：社群和AI驅動旅遊決策

社群媒體與AI正持續改變旅客規劃行程的方式。Klook調查顯示，五分之四亞太旅客曾透過社群媒體尋找旅遊靈感，甚至預訂體驗，此外，高達91%的亞太旅客曾使用AI做行程規劃，更有36%因AI推薦而直接完成預訂。

而台灣旅客最喜歡用AI來規劃交通（41%）、比較價格與旅遊方案（39%）和發現新的目的地或體驗（38%）。從搜尋靈感、比較行程到完成下單，AI正逐漸融入旅客的每一個決策環節，也改變了旅遊產業與消費者互動的方式。

▲新加坡迪士尼探險號今年3月啟航後，方便旅客感受這艘海上迪士尼樂園的魅力。（圖／可樂旅遊提供，下同）

可樂旅遊則觀察郵輪旅遊已成為國人出國度假的熱門選擇。業者指出，今年郵輪商品銷售明顯提升，飛航郵輪（Fly Cruise）、歐洲河輪受到不少旅客青睞。

根據國際郵輪協會（CLIA）統計，2025年全球郵輪旅客達3720萬人次，較去年成長約7.5%，亞洲客源市場增幅更達15%。可樂旅遊則發現，今年郵輪行程訂單除了以基隆港為母港的郵輪商品之外，迪士尼遊輪、歐洲河輪、飛航郵輪（Fly Cruise）同樣受到青睞，預估今年相關產品銷量有望較去年成長逾20%。

▲新加坡迪士尼探險號外觀。

可樂旅遊指出，近年台灣旅客對「主題式旅遊」需求明顯增加，帶動特色郵輪商品快速成長。其中，迪士尼探險號3月10日起正式在新加坡啟航，集結迪士尼、皮克斯、漫威等眾多元素，打造成「海上迪士尼樂園」，加上航程鄰近台灣、飛行時間短，開賣以來便吸引不少親子家庭及迪士尼粉絲目光。

為回饋旅客，可樂旅遊宣布於即日起至6月30日為止推出限時優惠，凡訂購迪士尼探險號8月、9月指定航次，每房加贈200美元船上消費金，可用於折抵船上餐飲、購物、小費、Wi-Fi等費用。相關團體、自由行商品，每人最低價3萬6800元起。