大溪5千坪親子農園免門票！紫薇花下周更美　麝香豬、鴨鵝滿場跑

▲花開了休閒農園矗立桃園大溪區，長年來維持免門票、免停車費。（圖／翻攝自Facebook／花開了休閒農園）



記者彭懷玉／採訪報導

暑假親子景點再加一！桃園大溪「花開了休閒農園」數十株紫薇花陸續綻放，目前花況約2至3成，預計下周起進入最佳觀賞期。農園全年免門票、免停車費，不僅能漫步賞花，還能近距離餵食麝香豬、綠頭鴨等小動物，是不少家長口耳相傳的免費放電景點。

▲花開了休閒農園是不少家長口耳相傳的免費放電景點。（圖／翻攝自Facebook／花開了休閒農園）

在地經營21年的「花開了休閒農園」占地約5,000坪，多年來堅持免費開放。園主李訓德表示，園區栽種數十株紫薇花，每到夏季便陸續盛開，目前約開2至3成，若天氣穩定，預估下周起花況將愈來愈好，屆時紫色、粉色及白色花朵交織綻放，為園區妝點出浪漫景致。

▲「花開了休閒農園」紫薇花目前開約2-3成。（圖／業者提供）



除了賞花，園區最大的特色就是能與小動物零距離互動。麝香豬、綠頭鴨、鵝與雞隻採自由放養，不時成群結隊在園區「逛大街」，彷彿走進迷你動物村。現場也販售飼料，大小朋友都能親手餵食，深受親子家庭喜愛。

▲麝香豬、綠頭鴨、鵝與雞隻採自由放養，不時成群結隊在園區「逛大街」。（圖／翻攝自Facebook／花開了休閒農園）

▲小賽車等遊樂設施均採投幣式收費。（圖／翻攝自Facebook／花開了休閒農園）



此外，園區規劃多項親子遊樂設施，包括小賽車、大沙坑及釣魚體驗等，多數採投幣付費使用；夏季最受歡迎的童話城堡戲水池也同步開放，孩童戲水每人100元，大人可免費陪同入場，是戲水消暑的好去處。

▲童話城堡戲水池同步開放，孩童戲水每人100元，大人可免費陪同入場。（圖／翻攝自Facebook／花開了休閒農園）



玩累了，可以到園區中央的玻璃屋景觀餐廳休息、用餐。餐廳四周被落羽松與水池環繞，提供義大利麵、燉飯、火鍋及下午茶等餐點，部分料理更融入大溪在地食材，如椴木香菇等。此外，園區也販售花草盆栽與庭園植栽，讓旅客賞花之餘，也能將綠意帶回家。

▲玻璃屋景觀餐廳。（圖／翻攝自Facebook／花開了休閒農園）

另外，同樣位於大溪的「百吉休閒農業體驗園區」，擁有北台灣規模最大的金針花海，今年栽種超過20萬株、22個品種的金針花，百吉休閒農業發展協會執行長黃國明表示，不只國內旅客，今年甚至吸引多組日本觀光團專程造訪，欣賞不同花型、顏色的金針花。

雖然第一波花季已告一段落，但黃國明指出，8月還將迎來第二波花季，屆時紅色、紫色等特殊品種將接力綻放，呈現不同於一般金黃色金針花的景觀。

▲▼百吉休閒農業區金針花海。（資料照／記者彭懷玉攝）

