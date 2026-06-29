嘉義「東石海之夏」7/26海上煙火秀　12分鐘施放1.8萬發

▲嘉義東石海之夏今年將施放1.8萬發煙火。圖為過去活動畫面。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義縣政府宣布，「2026東石海之夏」活動將於7月18、19、25、26日連續兩個周末在東石漁人碼頭熱鬧登場，其中重頭戲「海上高空煙火秀」將在26日晚間7點30分施放，除了東石漁人碼頭主活動區外，周邊觀海三路及大船入港景觀台也都是欣賞煙火的熱門地點。

嘉義縣政府表示，今年海上高空煙火秀施放時間約12分鐘，規劃施放約1.8萬發煙火，包含6顆16吋高空煙火，搭配聲光效果，以璀璨花火點亮東石夜空，帶給民眾精彩的視覺饗宴。

▲▼每年嘉義東石海之夏海上煙火都備受旅客期待。圖為過去活動畫面。

為維護活動秩序、確保觀賞動線順暢及保障港區漁民作業權益，嘉義縣政府也宣布交通管制與現場禁止佔位措施。7月26日上午10點前，禁止於東石漁人碼頭及網寮漁港之港區範圍以腳架、梯子、攝影器材、野餐墊、水桶、路障等物品預先佔位。

活動當日也將由警方及工作人員加強巡查，如發現違規佔位，將先行勸導民眾移除；如為無人看管的物品，現場工作人員將逕行清理回收，且不負保管責任。

活動當天將實施分階段交通管制。第一層管制區域為黎明一路以西，預計中午12點啟動；第二層為東石鄉公所以西、黎明一路以東；第三層為東石鄉公所以東至台61線路段，第二、三層管制均預計於下午2點啟動，並視狀況彈性調整，籲請民眾配合交管措施。

此外，「高鐵嘉義站至先天宮」免費接駁專車服務將於7月1日中午12點開放網路預約，可多加利用大眾運輸前往避免塞車。