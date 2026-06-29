暑假「水陸雙園＋摩天輪」3選2優惠　住一晚4999元送雙日聯票

▲加入Ocard會員可享「海陸空3選2」，可免費升等暢玩探索世界、馬拉灣水樂園，或任選其中一園搭配天空之夢摩天輪。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

暑假準備衝樂園玩水！麗寶樂園渡假區指出，即日起至8月31日，加入Ocard會員即可享「海陸空3選2」方案，可免費升等暢玩探索世界、馬拉灣水樂園，或任選其中一園搭配天空之夢摩天輪，只要999元；若想玩兩天一夜，T11、T12 Hotel雙人住宿4,999元起，再送樂園水陸聯票（雙日券）。

▲馬拉灣則推出水上拔河對抗賽。（圖／業者提供）



今年暑假，麗寶樂園以「麗寶Y2K：綜藝回憶殺」為主題，將陪伴7、8年級生成長的綜藝節目元素搬進園區，規劃多項互動闖關活動。其中，「搶救地心」設施結合視力與記憶力挑戰，遊客須在搭乘過程中記住神秘密碼完成任務；馬拉灣則推出水上拔河對抗賽，親子、好友可以組隊挑戰，完成指定任務還有機會獲得獎品。

▲今年探索世界也推出全新《酷涼實驗室》花車遊行。（圖／業者提供）



除了闖關活動，今年探索世界也推出全新《酷涼實驗室》花車遊行，繽紛花車搭配舞者沿途與遊客互動，不定時灑下水花，讓園區化身大型水戰現場。

▲馬拉灣每周五、六、日推出夏季限定泡泡趴，每天兩個時段登場。（圖／業者提供）



喜歡玩水的旅客，馬拉灣每周五、六、日推出夏季限定泡泡趴，每天兩個時段登場，現場以德國進口高密度泡泡機打造滿天泡泡，並邀請DJ帶動氣氛；傍晚還有火舞秀接力演出，為夏夜增添不同氛圍。

若打算安排兩天一夜，T11、T12 Hotel推出「夏日衝電去」住房專案，雙人一泊一食4,999元起，入住即贈探索世界與馬拉灣水陸聯票（雙日券）；麗寶福容大飯店則推出「播FUN夏日中」專案，雙人一泊二食9,999元起，同樣加贈水陸聯票（雙日券）。

另外，尚順育樂世界7月1日至8月31日全館套票遊園券下殺599元，身高未滿90公分幼童更享有免費入園。此外，暑假每周六、日推出「週末返校日」限定好康，不限年齡，只要憑當日遊園券票卡並穿著校園制服，即可免費兌換旋轉木馬設施體驗券1張（每日限量50份，兌完為止）。