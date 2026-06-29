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高雄榴槤市集7月登場　名字與「榴」、「槤」同音免費送果肉

▲▼高雄榴槤市集。（圖／高雄市政府觀傳局提供）

▲高雄榴槤市集7月登場。（圖／高雄市政府觀傳局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全台榴槤迷集合！高雄市政府宣布，超人氣的「榴槤市集」將於7月4、5日下午3點至晚上9點在高雄愛河河西路側登場。今年網羅94間風格美食及文創品牌，其中85間店家推出市集限定榴槤美食商品。此外，姓名同時有「榴」、「槤」兩字同音的民眾，可免費獲得金枕頭榴槤果肉。

今年高雄榴槤市集號召高雄、台南、屏東及台中等多家品牌，其中高雄在地就有71家餐飲及文創品牌參與，並推出「市集限定」的榴槤美食及文創商品，包括「榴槤咖啡」、「榴槤黑可可大阪燒」、「榴槤蘋果蜜愛玉」、「金榴可可舒肥牛肉捲」等。

▲▼高雄榴槤市集。（圖／高雄市政府觀傳局提供）

▲▼多間美食店家推出市集限定榴槤口味美食。

▲▼高雄榴槤市集。（圖／高雄市政府觀傳局提供）

而人氣店家「炸記」將金黃酥脆港式西多士，淋上濃厚榴槤醬，推出「榴槤西多士」；「荳某鬆餅」以榴槤粉揉入麵糰為基底，推出3款榴槤限定鬆餅；「迷路麋鹿糖藝鋪」推出「榴芒花生捲冰」以自製竹炭春捲皮包裹現刨花生粉，結合芒果冰淇淋、榴槤凍乾及香菜，更是夏日甜點的新選擇。

▲▼高雄榴槤市集。（圖／高雄市政府觀傳局提供）

▲還有各種榴槤文創商品。

除了美食，現場還有特色手作文創品牌，推出榴槤造型與配色的限定商品，如運用設計呈現榴槤果肉可愛圖樣的束口袋、榴槤造型飾品等。市集更以「出國留（榴）學」為策展概念，將活動場域轉化為充滿趣味的「榴」學生開學日，並由可愛的IP角色「臭皮皮」化身「榴槤校長」，帶領大家以不同方式認識榴槤的魅力。

▲▼高雄榴槤市集。（圖／高雄市政府觀傳局提供）

▲市集現場還有榴槤香氛區。

市集現場兩天均販售榴槤果肉，周六限定加碼來自台中的品牌「馬太太」，販售馬來西亞榴槤鮮凍果肉。為讓民眾體驗榴槤的特殊魅力，入場可至服務台免費領取「陣營手環」，每日數量有限，分為綠色「榴槤控」與黃色「榴槤恐」，另設置「榴槤香氛區」，透過不同濃度與類型的榴槤香氣，進行一場嗅覺探索，歡迎民眾來嘗鮮。

關鍵字： 高雄旅遊 榴槤市集 美食雲

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