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迷客夏聯名beard papa's推「香草雲朵季」　還有卡士達奶酪新配料

▲▼迷客夏攜手日本知名泡芙品牌「beard papa`s」推出全新「香草雲朵季」甜點系飲品 。（圖／記者蕭筠攝）

▲迷客夏攜手beard papa's推出全新「香草雲朵季」甜點系飲品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

迷客夏聯手日本泡芙品牌「beard papa's」推出3款「香草雲朵季」飲品，售價50元起，還有「卡士達奶酪」配料，7月1日起開賣。

▲▼迷客夏攜手日本知名泡芙品牌「beard papa`s」推出全新「香草雲朵季」甜點系飲品 。（圖／記者蕭筠攝）

▲左為香草夾心拿鐵、右為夏日卡士達紅茶。

▲▼迷客夏攜手日本知名泡芙品牌「beard papa`s」推出全新「香草雲朵季」甜點系飲品 。（圖／記者蕭筠攝）

▲香草雲朵拿鐵。

「香草雲朵季」以娜杯紅茶為基底推出3款飲品，「夏日卡士達紅茶」加入香草卡士達奶霜，北部55元、南部50元；「香草雲朵拿鐵」加綠光鮮奶、香草卡士達奶霜，北部80元、南部70元；「香草夾心拿鐵」有卡士達奶霜、卡士達奶酪，北部90元、南部85元。另有卡士達奶酪配料，每份15元。

▲▼迷客夏攜手日本知名泡芙品牌「beard papa`s」推出全新「香草雲朵季」甜點系飲品 。（圖／記者蕭筠攝）

▲香草卡士達奶霜。

▲▼迷客夏攜手日本知名泡芙品牌「beard papa`s」推出全新「香草雲朵季」甜點系飲品 。（圖／記者蕭筠攝）

▲卡士達奶酪。

7月1日至7日迷客夏街邊店「香草雲朵拿鐵」單杯折10元；7月13日至19日購買「醇萃茶」或「醇濃鮮奶茶（L）」指定飲品，免費加料卡士達奶酪1份；8月5日至11日購買香草雲朵季系列任1杯享20元加購「醇萃茶」系列1杯。

▲▼再睡5分鐘推出期間限定「夏日芒Go季」。（圖／再睡5分鐘提供）

▲再睡5分鐘推出期間限定「夏日芒Go季」。（圖／再睡5分鐘提供）

另外，再睡5分鐘7月1日起至30日為「夏日芒Go季」，其中「楊枝甘露雲朵沙沙」，原價95元，嚐鮮價85元。「芒果奶蓋」系列每杯80至85元不等；7月20日前購買棉被厚奶蓋系列，且分享指定社群貼文於門市現場出示，直接免費升級芒果奶蓋。新配料「芒果風味水果凍」，每份20元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 迷客夏 再睡5分鐘 beard papa’s

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