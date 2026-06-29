九份紅燈籠祭7/10登場！霹靂布袋戲點亮山城　免費送聯名小提燈

▲「2026九份紅燈籠祭」將於7月10日登場。（圖／新北市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

霹靂布袋戲現身九份！一年一度「2026九份紅燈籠祭」將於7月10日至8月9日登場，今年首度攜手霹靂布袋戲打造山城燈海，不僅有主題燈飾、百人提燈夜遊，還新增電子解謎、集章活動，完成指定任務可免費兌換霹靂聯名小提燈。

今年最大亮點是首度與霹靂布袋戲跨界合作，在五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園及九份國小前等地打造主題燈飾，將布袋戲角色結合九份石階、山城巷弄與紅燈籠意象，讓夜晚的九份增添濃濃武俠氛圍。

▲九份石階、山城巷弄與紅燈籠意象相互融合，是九份一年一度最美時刻。（資料照／新北市觀旅局提供）



每逢周末，深受旅客喜愛的「提燈夜遊」也將同步回歸，由導覽老師帶領民眾提著燈籠漫步九份巷弄，認識山城歷史與採金文化。其中7月10日點燈當天，更將舉辦「百人提燈夜遊」，一起揭開活動序幕。

今年還新增電子解謎活動，民眾可依照線索穿梭九份各個角落，一邊闖關、一邊認識山城歷史。活動提供中、英、日、韓4種語言介面，國外旅客也能輕鬆參與。此外，活動期間設有6處集章點，只要集滿3個章，即可兌換霹靂布袋戲聯名造型小提燈，每日限量20組，送完為止。

▲完成指定任務可免費兌換霹靂聯名小提燈。（圖／新北市觀旅局提供）

除了活動本身，九份商圈也推出多項限定優惠。入住合作民宿，可獲得免費旗袍體驗券及200元機場接送抵用券（限量100組）；下載「我的新北市APP」完成指定任務，還可獲得100元新北幣優惠券，可至九份48家合作店家消費使用。

值得一提的是，7月3日至8月23日，水金九地區同步舉辦「2026礦山藝術季」，以礦業文化為主題，在聚落及地景間展出藝術創作。參加九份紅燈籠祭電子解謎、提燈夜遊或入住合作民宿等指定活動，還有機會加碼獲得黃金博物館「本山五坑坑道體驗券」，數量有限，送完為止。