馬來西亞最高火鍋餐廳！必點草帽野菌雞湯　透明地板俯瞰山景

▲SOUPER HOT鼎鍋是馬來西亞海拔最高火鍋餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／馬來西亞報導

雲頂高原是馬來西亞最知名的空中娛樂城，不僅有大馬海拔最高觀景台、飯店，更有「高空火鍋餐廳」，讓旅客坐在離地50層樓高空，邊吃熱呼呼的草帽野菌雞湯，腳下則是透明地板，可俯瞰山景。

▲▼來到鼎鍋一定要點「草帽土雞野菌湯底」。（圖／記者蔡玟君攝）

「SOUPER HOT鼎鍋」位於雲頂溫德姆玖霄明軒酒店的50樓，號稱是馬來西亞海拔最高的火鍋餐廳，以自助式為主打，招牌則是來自雲南的「草帽土雞野菌湯底」。業者表示，湯底以超過10種來自雲南的野生菌菇，搭配土雞熬製8至10個小時而成，並採用天然石材鍋具，讓石材中的礦物質在烹煮過程中融入食材。

▲業者會將湯底倒入以天然石材特製的鍋中，建議煮滾後先享用一碗湯的原味。（圖／記者蔡玟君攝）

▲之後再加入各種食材，餐廳也提供各種菇類、海鮮、肉品選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，每個火鍋都會搭配一頂特別的「草帽」，業者表示草帽兼具美觀與保溫功能，不讓火鍋的溫度快速流失；推薦吃法為先將湯底煮滾，喝一碗原味的菌菇雞湯後，再將各種食材放入鍋中。

▲餐廳座位之間設有特別的透明地板，讓人感受置身半空中吃火鍋。（圖／記者蔡玟君攝）

「SOUPER HOT鼎鍋」也提供獨特的高空體驗。餐廳不僅設有玻璃觀景台，座位區之間也設有透明地板，讓旅客可以俯瞰山景，若幸運碰上雲海，更能享受「在雲海包圍中吃火鍋」的獨特體驗。

▲鼎鍋所在的「雲頂溫德姆玖霄明軒」是馬來西亞海拔最高酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

而鼎鍋所在的「雲頂溫德姆玖霄明軒」於2024年開幕，是馬來西亞認證為全國最高海拔的酒店。館內規劃850間客房與套房，多種房型均設有景觀陽台，掀開窗簾，就能捕捉山景、夜晚琉璃光與雲海在窗外流動的風景。

▲▼房內陽台就能欣賞雲海。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼馬來西亞最高的Hoverland觀景台。（圖／業者提供）

入住飯店看雲海、吃景觀火鍋餐廳之餘，若想感受更震撼的高空視野，就一定要去位於酒店頂樓、於2025年開幕的「Hoverland高空觀景台」。Hoverland最大特色在於結合觀景平台、玻璃步道與多項打卡設施，讓旅客拍攝宛如置身雲端中的夢幻照片。

業者也規劃號稱全球最高海拔的「高空漫步」體驗，旅客可以穿上安全裝備，沿著建築邊緣漫步，甚至有延伸出建築之外的平台，讓旅客體驗「躺在高空中」挑戰膽量。