八十八良葉舍台灣首店插旗大稻埕　不用飛京都也喝得到

▲八十八良葉舍大稻埕台灣首店今日開幕，不用飛京都也喝得到。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

來自京都的人氣抹茶名店八十八良葉舍，2025年首度來台與大倉久和大飯店客座，今年攜手永樂開發投資成立八十八台灣店，位於大稻埕迪化街商圈的首間門市今日正式開幕。

曾擔任咖啡師的丸山順裕，其憑藉對茶葉品質的堅持與職人精神，2019年在京都創立八十八良葉舍，打造出獨具特色的抹茶體驗，入口先感受深厚茶香，再綻放細膩回甘層次，吸引眾多旅客排隊品嘗，成為京都知名的抹茶打卡名店。

▲現場製作抹茶。（圖／業者提供）

這次八十八良葉舍與永樂開發投資合作成立八十八台灣店，門市選址大稻埕迪化街商圈，抹茶愛好者能近距離體驗「從濃到甘」的層次茶韻與日本抹茶美學，未來規劃於台灣北、中、南陸續展店，讓更多消費者隨時都能品味來自京都的純正抹茶風華。

▲抹茶拿鐵可加進抹茶冰淇淋及季節水果。（圖／業者提供）

八十八台灣店準備了兩款各具特色的抹茶，充分展現不同抹茶的風味魅力。「八十八抹茶（120元）」所使用的抹茶，在符合台灣嚴格農藥標準的同時，也保有八十八良葉舍特有的豐富風味。「京韻醇濃抹茶（240元）」則是選用由品牌創辦人丸山親自參與採收的京都府產茶葉製成，能充分感受抹茶本質魅力。

八十八台灣店與日本本店相同，店內的白玉（50元）都是每日手工製作。抹茶冰淇淋（100元）除了可以單獨享用之外，同時也推薦隱藏版的吃法，將其慢慢融入抹茶拿鐵中。消費者也可以依喜好加購鮮奶油、抹茶醬、抹茶奶霜、黑糖與季節水果，價格20元至90元。

▲再睡5分鐘推出期間限定「夏日芒Go季」。（圖／再睡5分鐘提供）

另外，再睡5分鐘推出期間限定「夏日芒Go季」，其中「楊枝甘露雲朵沙沙」選用完熟芒果製成的特製果露融合午茉綠打成冰沙，底層加入蜜漬西米露、葡萄柚果粒，中間更有芒果奶蓋，原價95元，7月30日前嚐鮮價大杯85元。

「芒果奶蓋」系列使用芒果果露加入鮮奶油、牛乳製成厚奶蓋，開放搭配日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍、熟八蕎麥等茶底，每杯80至85元不等；7月20日前購買棉被厚奶蓋系列，且分享指定社群貼文於門市現場出示，直接免費升級芒果奶蓋。還有新配料「芒果風味水果凍」，每份20元。以上芒果系列於7月1日至31日限時1個月販售。