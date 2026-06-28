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探索台東熱氣球的魅力與故事　解鎖飛行任務再抽自由飛體驗

▲熱氣球主題館限量開放預約，完成三大任務抽自由飛體驗。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲熱氣球主題館限量開放預約，完成三大任務抽自由飛體驗。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府打造全新「夢想東升－WALK IN 熱氣球」主題館，以台灣國際熱氣球嘉年華15年發展歷程為主軸，結合沉浸式展覽、互動體驗及三大夢想任務，帶領民眾從不同視角探索熱氣球的魅力與飛行故事。展館將於7月3日至8月20日開放參觀，民眾除可獲得限量紀念品，還有機會抽中每人價值9,000元的熱氣球自由飛體驗；現場更推出展期限定永續紀念品，將館體外觀球皮再製成特色提袋，延續熱氣球承載夢想的感動，邀請民眾今年夏天不只到鹿野高台追球，更走進熱氣球、認識熱氣球。

台東縣政府觀光旅遊處長卜敏正表示，今年暑假推薦旅人規劃一趟結合鹿野高台與台東市區的「追球旅行」。民眾可於清晨前往鹿野高台欣賞熱氣球緩緩升空，感受縱谷晨光與夏季限定美景；白天則走進位於台東市區的「夢想東升－WALK IN 熱氣球」主題館，透過飛行護照、熱氣球結構解密、環景升空體驗及互動展示，深入了解熱氣球的飛行原理與背後故事。

主題館規劃豐富互動體驗，凡入館參觀即可獲得限量「夢想明信片」1張；加入「台東就醬玩」官方LINE@，進入「夢想東升」活動頁面完成闖關任務，集滿5個章後，即可解鎖360°熱氣球拍照體驗。將拍攝成果公開分享至個人社群平台，還可獲得限量「夢想東升貼紙包」1份，留下專屬的飛行紀念。

此外，民眾只要在館內「共築未來」展區寫下心中的夢想或對未來的期待，即可參加熱氣球自由飛體驗抽獎。活動共分四個梯次抽出幸運得主，分別為7月3日至7月14日、7月15日至7月26日、7月27日至8月7日及8月8日至8月20日，每梯次抽出1組、每組2名，得獎者可獲得台東熱氣球自由飛體驗，每人價值9,000元，得獎名單將公布於官方平台。

「夢想東升－WALK IN 熱氣球」主題館即日起開放預約參觀，12人以上團體可透過台東博覽會（東博）預約平台申請團體預約；個人及小團體可至KKTIX平台搜尋「夢想東升－WALK IN 熱氣球」預約參觀場次，並須於參觀日前7天完成預約，名額有限，歡迎民眾把握機會踴躍體驗。

關鍵字： 熱氣球 由飛體驗 台東

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